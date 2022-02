Biathlon: fin de saison pour Johannes Boe, un adversaire en moins pour Fillon Maillet dans sa quête du gros globe

Le Norvégien Johannes Boe, quintuple médaillé aux Jeux olympiques de Pékin et 5e du classement général de la Coupe du monde, a décidé d'abréger sa saison et ne participera pas aux prochaines épreuves de la Coupe du monde, a annoncé ce lundi sa fédération. Cela fait un adversaire de moins pour Quentin Fillon Maillet dans sa quête du gros globe de cristal.

On ne reverra plus Johannes Boe sur le circuit de la Coupe du monde de biathlon cette saison. Le biathlète norvégien, quintuple médaillé aux Jeux olympiques de Pékin (or sur la mass-start, le sprint, le relais hommes et le relais mixte, bronze sur l'individuel), n'avait plus les ressources, mentales comme physiques, pour rechausser les skis.



"Tant physiquement que mentalement, l'année passée a été particulièrement difficile à cause de la pandémie et des préparatifs pour les JO", a indiqué le triple tenant du gros globe de cristal, cité dans un communiqué de sa fédération. "Depuis les JO de 2018, il n'y a pas eu la place pour un long break et je prends par conséquent un peu de congés maintenant de façon à être prêt et super motivé dans les quatre prochaines années menant aux JO d'Antholz en 2026", a-t-il ajouté.

Une bonne nouvelle pour Fillon Maillet

Boe occupe actuellement la cinquième place du classement de la Coupe du Monde, dominé par Quentin Fillon Maillet, qui a lui aussi décroché cinq breloques aux JO. Agé de 28 ans, le frère cadet de Tarjei Boe va donc faire l'impasse sur les épreuves de Kontiolahti (Finlande) cette semaine puis d'Otepää (Estonie) et d'Oslo et ne pourra plus venir embêter le biathlète français dans sa quête de gros globe de cristal.

Avant les trois dernières étapes, Fillon Maillet (636 points) devance son compatriote Emilien Jacquelin (501 points), le Norvégien Tarjei Boe (486 points) et le Suédois Sebastian Samuelsson (484 points). Rien n'est fait pour le Jurassien, qui va devoir faire le boulot jusqu'au bout pour remporter le classement général. Mais voir l'athlète le plus médaillé des derniers JO (à égalité avec le Français) rester à la maison est forcément une bonne nouvelle.