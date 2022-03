Biathlon (Oslo): Jacquelin sur le podium de la mass-start, pas de quatrième globe pour Fillon Maillet

Pour sa dernière course de la saison de biathlon, la mass-start d’Oslo, Quentin Fillon Maillet a terminé 7e et laissé le petit globe de la spécialité au Norvégien Sivert Bakken, vainqueur ce dimanche. Émilien Jacquelin prend la 3e place, et Simon Desthieux la 9e avant de raccrocher.

Pas de fin de saison en beauté pour Quentin Fillon Maillet. Sur la mass-start d’Oslo, dernier rendez-vous de cette saison de biathlon, le Français a commis deux fautes à son premier tir et n’a jamais pu être aux avant-postes. Finalement 7e, il a laissé filer le petit globe de la spécialité au jeune Norvégien Sivert Bakken, vainqueur devant son public. Avec une 3e place, Émilien Jacquelin termine sur une bonne note.

Auteur d’une course très propre, qui aurait pu être encore plus belle sans ses deux fautes au premier tir debout, Jacquelin a pris le meilleur dans les derniers mètres de la course sur l’Allemand Erik Lesser, qui disputait la dernière course de sa carrière, pour monter sur le podium. Quelques secondes plus tôt, c’est un autre sprint qui avait déterminé le gagnant du jour. Dans celui-ci, la fougue de Bakken, 23 ans seulement, lui a permis de devancer son compatriote Sturla Laegreid.

En cas de victoire de Bakken, il fallait impérativement un top 5 pour que Fillon Maillet obtienne le petit globe. Malgré une jolie remontée en fin de course, la Français s’est montré trop court. Mais cette petite déception ne suffit pas à ternir sa saison exceptionnelle, auréolée de cinq médailles olympiques (dont deux or) et trois globes de cristal, dont le plus prestigieux, celui du classement général de la Coupe du monde, qu’il avait sécurisé la semaine passée et qui lui a été décerné à l’issue de la course.

Les autres Français ont également bien figuré dans cette ultime étape. Pour la dernière course de sa carrière, Simon Desthieux a pris la 9e place après avoir été longtemps à la lutte pour le podium. Plus loin, Fabien Claude a terminé 19e, juste devant Antonin Guigonnat, 21e.

Plus tôt dans la journée, Justine Braisaz-Bouchet avait réussi là où Fillon Maillet avait échoué. Grâce à une superbe victoire sur le même parcours que les garçons, la championne olympique a offert un petit globe de la mass-start inattendu à la France. Tirant profit de la 5e place d’Elvira Oeberg, la championne olympique a coiffé sur le poteau sa rivale suédoise pour terminer sa saison en apothéose.