Biathlon: visée par deux plaintes pour fraude, Julia Simon aimerait réintégrer le groupe France

Julia Simon (26 ans), vainqueur de la Coupe du monde de biathlon, est sortie du silence quelques mois après avoir fait l’objet de deux plaintes pour escroquerie à la carte bancaire. Elle s’entraîne depuis à l’écart de l’équipe de France.

Un gros globe de cristal (et deux petits) et une drôle d’affaire judiciaire. Julia Simon (26 ans) a vécu un hiver riche en émotions marqué par son sacre en Coupe du monde de biathlon, mais aussi par deux plaintes pour fraude à la carte bancaire déposées par sa coéquipière en équipe de France, Justine Braisaz-Bouchet, et un membre du staff. Simon est accusée d’avoir effectué des achats en ligne avec leurs coordonnées bancaires. Ce qu’elle conteste.

"J’ai hâte que les choses se règlent"

Simon n’a pas repris la préparation estivale avec l’équipe de France, dont elle a manqué tous les stages. La numéro 1 mondiale a fait son retour à la compétition lors du concours de tir à Bessans jeudi et s'est imposée devant les Norvégiennes... avec qui elle s’entraîne, comme elle l’a expliqué au Dauphiné Libéré.

"Je passe de super moments avec les Norvégiennes, explique la Savoyarde. On a fait le col de l’Iseran ensemble. Dès que je peux, je les rejoins. Dimanche, on va faire une séance d’intensité ensemble. J’adapte un peu le programme pour le faire avec eux. C’est une très bonne ambiance."

Elle évoque la possibilité d’un retour prochain en équipe de France. "À voir, je commence à y penser, confirme-t-elle. Il faudra en discuter. Au bout d’un moment, j’ai envie de revenir dans un groupe. Il y aura des discussions avec les coaches, c’est sûr. Je ne veux pas aller plus loin sur le sujet, mais j’ai hâte que les choses se règlent."

Cyril Burdet, entraîneur des Bleues qui l’accompagnait à Bessans, s’est aussi exprimé sur cette situation particulière. "Le contexte est compliqué, a-t-il déclaré dans L’Equipe. Ça serait bien de retrouver la normalité le plus vite possible. Mais c'est le calendrier judiciaire qui donne son tempo. Ce qui m'importe, c'est qu'on a une saison sportive à préparer. On sera jugé sur nos résultats et notre capacité à être performant. On ne peut pas revenir en arrière. Je ne veux pas aller sur le terrain de la justice. J'avance au fur et à mesure des événements. Beaucoup de choses ne sont pas dans mes mains." La Coupe du monde 2023-2024 de biathlon doit débuter le 25 novembre, à Ostersund (Suède).