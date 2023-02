EN DIRECT - Championnats du monde de biathlon: Suivez l'individuel hommes en live

C'est l'heure de la revanche pour la France. Après avoir souffert lors de la poursuite, les biathlètes français, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin en tête, tenteront de décrocher une médaille après le bronze qu'ils ont eu en relais mixte. Ce ne sera pas chose facile car Johannes Boe a montré que lors de ces championnats du monde, il était aussi intouchable que pendant la saison. Un peu à l'image de la française Julia Simon, impériale lors de la poursuite femmes.

