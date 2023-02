EN DIRECT - Mondiaux de biathlon: un bon départ pour Julia Simon

Oeberg et Herrmann-Wick font une faute chacune et vont aller perdre une vingtaine de secondes ! Le tir parfait pour Julia Simon, qui pointe à la 4e place, à 26 secondes d'Hanna Oeberg et à 18 secondes du podium.

Les autres Françaises s'en sortent plutôt bien. Les soeurs Chevalier ont fait une faute, en revanche Jeanmonnot et Chauveau repartent directement sur la piste.