Guerre en Ukraine: Martin Fourcade favorable au retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions

L'ancien biathlète français Martin Fourcade, désormais membre du CIO et président de la commission des athlètes de Paris 2024, s'est prononcé pour un retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions sportives, à un an des Jeux parisiens.

Une prise de parole remarquée. L'ex-champion français de biathlon Martin Fourcade, membre du CIO et président de la commission des athlètes de Paris 2024, s'est dit favorable au retour des athlètes russes et biélorusses dans les compétitions, dans un entretien en anglais diffusé samedi sur la chaîne norvégienne NRK. Une intervention qu'il n'a pas voulu réitérer auprès des médias français présents à Oberhof (Allemagne) dans le cadre des championnats du monde de biathlon.

"En tant que représentant des athlètes et en tant que sportif, je pense que nous devrions réfléchir à un retour des athlètes russes et bélarusses dans les compétitions sportives", a déclaré le Français le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. "Je crois vraiment dans les valeurs du sport, et je pense vraiment que personne ne devrait être interdit de compétition à cause de son passeport ou sa nationalité", a-t-il poursuivi.

Le quintuple champion olympique a souligné qu'il s'exprimait à titre personnel et qu'il s'agissait d'une question de principe - un athlète ne devrait pas être banni "parce que son président se comporte comme un fou" - pas nécessairement liée aux JO de Paris. "Ils devraient être en mesure de concourir. Quand? C'est une autre question. Et je ne suis pas celui qui décidera ou qui doit dire qu'ils devraient concourir à Paris, a-t-il souligné. Pour moi, Paris ou pas Paris, ce n'est pas la question. Ma position n'est pas liée à une date (donnée, ndlr) ou à la prochaine Coupe du monde." Selon Fourcade, ces athlètes russes et biélousses devraient pouvoir concourir sous bannière neutre.

"Je me suis battu contre la Russie toute ma carrière sur les questions de dopage"

Fourcade a toutefois affirmé qu'il "soutient totalement le peuple ukrainien" - "je suis 100% avec eux" - et que "cette guerre est horrible". "Il n'y a pas une part de moi qui comprend le gouvernement russe", a-t-il indiqué, se disant favorable aux sanctions contre les autorités russes.

Martin Fourcade a aussi rappelé avoir été un des seuls athlètes à s'attaquer publiquement au dopage russe qui a notamment entaché les JO de Sotchi: "Je me suis battu contre la Russie toute ma carrière sur les questions de dopage. J'ai parfois eu peur (...) parce que vous ne savez jamais ce qui pourrait se produire, a-t-il précisé. Je ne laisserai personne dire que je suis pro-russe. Je ne le suis pas et je pense que ce que j'ai fait dans le passé le prouve".

L'Ukraine est vent debout contre l'éventualité d'une présence d'athlètes russes et biélorusses aux JO 2024 à Paris, y compris sous bannière neutre, envisagée par le Comité international olympique (CIO) sans que rien n'ait encore été décidé en ce sens. Elle a menacé de boycotter la compétition. Selon Fourcade, la commission des athlètes du CIO est divisée sur la question. "Ce n'est pas comme s'il y avait une majorité claire de oui ou de non. C'est vraiment équilibré".