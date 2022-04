Guerre en Ukraine: un biathlète ukrainien s'en prend aux frères Fourcade

Le biathlète ukrainien Dmytro Pidruchnyi a critiqué Martin et Simon Fourcade sur les réseaux sociaux. Il a notamment reproché à l'aîné de soutenir les athlètes russes, exclus des compétitions sportives après l'invasion en Ukraine.

Dmytro Pidruchnyi n'y va pas par le dos de la cuillère. Sur Instagram, le biathlète ukrainien, actuellement mobilisé pour défendre son pays, a pris la parole pour faire le point sur les relations entre le sport et la politique. Le champion du monde 2019 de la poursuite s'en est pris à Martin et Simon Fourcade dans un long message, après une interview réalisée par l'aîné de la fratrie.

"Cela fait longtemps que je n'ai pas pu écrire ici, mais l'interview d'hier soir de Simon Fourcade aux journalistes russes m'a vraiment énervé. J'ai donc décidé de prendre le temps d'exprimer mon point de vue sur le rôle du sport dans la politique et la guerre. Tout d'abord, Martin et Simon, allez vous faire voir. J'espère que vos enfants ne ressentiront jamais la douleur que les enfants ukrainiens ont subie. Des enfants qui ont quitté leurs maisons, qui ont senti le bruit des explosions, qui ont vu leurs mères crier et leurs enfants se faire tuer."

La réponse sèche de Martin Fourcade

Dans son message, Dmytro Pidruchnyi regrette "d'avoir voté pour Martin (Fourcade) à la commission du Comité National Olympique et que de si grands athlètes se soient avérés être des gens merdiques." Avant d'élargir sa position sur les athlètes russes: "Depuis le début de la guerre, un seul athlète russe m'a écrit pour me dire qu'il avait honte de ce que fait son pays, mais qu'il a peur pour lui et sa famille et n'exprime donc pas son soutien public. Pour moi, le silence des athlètes russes et biélorusses signifie qu'ils ont fait leur choix de soutenir la guerre. Je ne regrette pas du tout qu'ils ne soient présents à aucune compétition internationale."

Une prise de parole qui n'a pas manqué de faire réagir Martin Fourcade. "Je comprends votre colère et votre tristesse mais ne vous permet pas d'insulter quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que son frère a dit ! Au cas où vous l'auriez manqué, je m'appelle Martin et je n'ai pas donné d'interview dernièrement", a fustigé le quintuple champion olympique.

Il y a quelques jours, Simon Fourcade, entraîneur de l'équipe de France juniors, expliquait à Match TV qu'il ne comprenait pas pourquoi les athlètes russes et biélorusses avaient été exclus des compétitions. "Je pense que la suspension des athlètes est déjà une mesure très sévère. L'exclusion des athlètes est une grosse, grosse erreur. Je pense qu'une telle décision ne peut aider personne ni changer quoi que ce soit. Les fédérations sportives internationales pensent qu'elles font pression sur le gouvernement russe de cette manière. Cependant, je ne pense pas que le gouvernement russe s'en préoccupe vraiment pour l'instant."