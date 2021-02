Mondiaux de biathlon en direct: Jacquelin et Desthieux sur le podium du sprint, Ponsiluoma titré

Champion du monde du relais en 2020 à Antholz-Anterselva, Simon Desthieux grimpe sur son premier podium lors d'une course individuelle aux Mondiaux. A 29 ans, celui qui cherche encore une victoire en Coupe du monde signe la plus belle course de sa carrière en solo.

"Je ne m'en remets pas. Je suis très ému. C'est tellement beau quand cela se passe comme ça. Cela fait des années que je suis après une médaille individuelle, a savouré Simon Desthieux au micro de Europsport. Je n'ai pas connu untrès beau début de saison mais là, cela efface tellement de choses. Je suis content, je suis ému. Je me suis levé ce matin en étant confiant et apaisé. J'avais beau faire des petites erreurs au tir, c'est passé. C'était un jour parfait. Je veux savoureux cette médaille avec toute l'équipe. On va avoir un vrai moment de partage avec Emilien aussi."