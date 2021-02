Mondiaux de biathlon: Davidová sacrée en individuel, les Françaises n'ont pas pesé

Chevalier-Bouchet puissance trois ?

Alors que la deuxième semaine de ces Mondiaux débute, Anaïs Chevalier-Bouchet a déjà offert deux médailles à l'équipe de France. La Française a enchaîné l'argent du sprint et le bronze de la poursuite. On croise les doigts désormais pour une 6e médaille pour les Bleus, hommes et femmes confondus.