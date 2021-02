Mondiaux de biathlon: Chevalier-Bouchet en bronze sur la poursuite

Après sa médaille d’argent en sprint, Anaïs Chevalier-Bouchet a remporté la médaille de bronze sur la poursuite, dimanche lors des Mondiaux de biathlon de Pokljuka (Slovenie).

Quel dimanche pour le biathlon français. Après la médaille d’or magique glanée par Emilien Jacquelin sur la poursuite, Anaïs Chevalier-Bouchet a elle aussi ramené une médaille au camp tricolore dans cette épreuve. Elle n’est ni dorée, ni en argent mais en bronze. Partie en 2eme position après avoir terminé à la 2eme place du sprint, la biathlète de 28 ans a encore fait forte impression dans ces Mondiaux de Pokljuka (Slovénie). Pas la plus forte sur les skis, elle a signé un 18/20 au tir. Sa 2eme faute lors de l’ultime séance de tir debout l’a privée d’une bagarre avec Tiril Enckhoff, l’impériale Norvégienne, déjà titrée sur le sprint, et l’Autrichienne Lisa Theresa Hauser, impressionnante dans le final.

"Je suis un peu frustrée"

"J'avais le 19/20 au bout du canon, regrettait la Française, à chaud, au micro de L’Equipe. Je m'en veux sur le dernier tir. Je suis un peu déçue ! J'avais moins les jambes qu'hier (samedi). J'ai un peu de regret. Il fallait que je joue sur la "cara". Hauser allait tellement vite sur les skis. Je suis un peu frustrée. J'ai quand même assez bien tenue la pression. Je me sentais forte. Je sais que ça aurait pu tourner mieux. Je parle à chaud mais deux médailles, oui, c'est très bien (rires)." Derrière Anaïs-Chevalier, les autres Tricolores sont loin. Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet et Anaïs Bescond terminent aux 22e, 30e et 36e places.

La France totalise désormais cinq médailles dans ces Mondiaux. Prochaine épreuve et chance de podium, mardi avec l’individuel femmes (12h05).