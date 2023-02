Mondiaux de biathlon: Julia Simon médaillée de bronze de la mass start, Oeberg sacrée

Championne du monde de la poursuite, Julia Simon a terminé les Mondiaux de biathlon par une médaille de bronze sur la mass start à Oberhof. Avec un 17/20, la leader de la Coupe du monde termine derrière Hanna Oeberg et Ingrid Tandrevold.

La Française Julia Simon a remporté la médaille de bronze de la mass start, dernière épreuve des Championnats du monde de biathlon dimanche à Oberhof (Allemagne), gagnée par la Suédoise Hanna Oeberg. C'est la quatrième médaille pour la France et la troisième pour Julia Simon, qui avait gagné l'or en poursuite et le bronze en relais mixte. La Norvégienne Ingrid Tandrevold a pris la deuxième place, alors qu'Anaïs Chevalier-Bouchet a pris la 4e place après un excellent 19/20 derrière la carabine.

Deuxième sacre pour Oeberg, la Suède forte tête

En tête de la Coupe du monde, Julia Simon, 26 ans, a confirmé sa bonne forme cette saison avec ces deux médailles mondiales individuelles, les deux premières de sa carrière. Malgré trois erreurs au tir, la Savoyarde a profité de sa vitesse sur les skis pour terminer à 20"8 secondes de la première et monter sur le podium.



En tête jusqu'au dernier tir, Anaïs Chevalier-Bouchet a commis une petite erreur qui lui a fait perdre la médaille. Elle fait donc une croix sur son grand objectif de la saison: une première médaille d'or individuelle dans des championnats du monde. Elle termine 4e, à 34"7 secondes de la gagnante, Hanna Oeberg.



La Suédoise remporte sa quatrième médaille lors de ces championnats du monde, après l'or en individuel, l'argent en sprint et le bronze en relais féminin. La Norvégienne Ingrid Tandrevold, auteure d'un 19/20 sur le pas de tir, prend la deuxième place, à seulement 4.8 secondes d'Oeberg qu'elle a fait trembler jusqu'au bout.



Il s'agit de sa deuxième médaille mondiale dans cette édition après l'or lors du relais mixte. L'équipe de France boucle ces Mondiaux avec quatre médailles, dont deux en or. Un bilan moyen, loin des sept podiums atteints en 2021 et aux Jeux olympiques 2022.