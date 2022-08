Hockey: Auvitu et Da Costa en Russie, "ça pose un souci pour l'équipe de France"

Joueurs majeurs de l’équipe de France de hockey sur glace, Yoan Auvitu et Stéphane Da Costa évoluent actuellement en KHL, le championnat russe. Une situation qui "pose souci" pour la sélection, selon Pierre-Yves Gerbeau, président de la fédération.

La satisfaction du dernier championnat du monde en Finlande, à l’issue duquel les Bleus se sont maintenus sans trembler au sein de l’élite, a à peine eu le temps d’être savourée que la sélection française de hockey sur glace doit faire face à un dilemme dont elle se serait bien passée. Pour la saison à venir, deux de ses tauliers, Yoan Auvitu et Stéphane Da Costa, évolueront en effet dans le championnat russe, en KHL. Une situation problématique éthiquement, au vu du conflit en Ukraine, et qui pourrait leur coûter leur place en équipe nationale.

Si Da Costa évolue en Russie depuis plusieurs années et vient de rempiler pour une saison avec l’Avtomobilist Iekaterinbourg, Auvitu va lui y faire son retour, après un passage d’une saison en 2018-2019, puisqu’il vient de s’engager au Neftekhimik Nijnekamsk, en connaissance de cause. "Ce sont des sportifs indépendants, qui ne sont pas du tout rémunérés par la fédération, qui font des choix de carrière qui sont les leurs, a expliqué Pierre-Yves Gerbeau, président de la fédération française de hockey sur glace, invité des Grandes Gueules du sport. Maintenant, effectivement, ça pose souci pour l’équipe nationale."

La Fédération héberge des Ukrainiens

Pour la direction du hockey tricolore, la situation est d’autant plus problématique qu’elle s’est personnellement engagée pour venir en aide aux victimes de la guerre en Ukraine, entamée en février dernier. "J’en ai parlé avec Stéphane pendant les championnats du monde, a détaillé Gerbeau. Je lui ai dit que vu le positionnement de la fédération de hockey, qui a hébergé près de 110 personnes, des familles ukrainiennes de joueurs de hockey, grâce au soutien de nos clubs sur l’ensemble de l’Hexagone, ce choix n’était pas le bienvenu."

La fédération de hockey n’est pas la seule à faire face à des problèmes avec ses internationaux évoluant en Russie. En amont de l’Euro de basket en Allemagne, la FFBB a ainsi fait signer à ses joueurs une attestation sur l'honneur les engageant à ne pas aller jouer en Russie pour rester sélectionnables, privant ainsi Louis Labeyrie (Kazan) et Livio Jean-Charles (CSKA Moscou) de convocation internationale. Pour Auvitu et Da Costa, la décision finale n’a toutefois pas été prise. "L’urgence, c’est de parler avec eux. Il n’est pas question qu’ils apprennent une décision sans en avoir parlé avec la DTN et moi-même", a ainsi assuré Gerbeau.