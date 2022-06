Patinage: Oudéa-Castéra veut rencontrer la nouvelle présidente et s'assurer que le combat contre les violences sexuelles "soit poursuivi"

Au lendemain de l'élection de Gwenaëlle Noury à la tête de la Fédération française des sports de glace, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a proposé une rencontre afin d'échanger sur "le combat pour la libération de la parole des victimes et pour la prévention", ainsi que sur "la lutte contre les violences sexuelles."

La ministre des Sports et des Jeux olympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a proposé à la nouvelle présidente de la fédération des Sports de glace de la rencontrer mardi, a-t-elle indiqué dimanche en marge de la journée olympique au Stade de France. Samedi, la présidente sortante de la cette fédération, Nathalie Péchalat, s'est fait évincer par une inconnue, Gwenaëlle Noury, qu'elle assure être téléguidée par l'ancien président Didier Gailhaguet accusé d'avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles.



"Gwenaelle Noury a gagné par 52% des voix, je lui ai proposé qu'on puisse se rencontrer dès mardi, a indiqué la ministre à la presse aux abords du Stade de France, interrogée sur le résultat de cette élection. Ce qui est important pour nous c'est d'abord de respecter le résultat de cette élection mais de faire en sorte que tout le combat pour la libération de la parole des victimes et pour la prévention, la lutte contre les violences sexuelles, soit poursuivi avec la plus grande opiniâtreté", a-t-elle ajouté dans la même veine qu'un tweet fait samedi.

Noury a "consulté" Didier Gailhaguet pendant la campagne

"Il faut continuer à ce que cette fédération soit concentrée sur ces points là en même qu'elle continue de porter sa trajectoire de développement", a-t-elle insisté. "Il y a un message de très grande fermeté et de clarté sur ces enjeux que nous voulons absolument porter et je pense qu'il est de ma responsabilité de rendre ce message tout à fait clair", a-t-elle encore martelé.



La nouvelle présidente, qui n'avait eu aucune expression publique pendant la campagne, a dit samedi avoir "consulté" Didier Gailhaguet "un consultant comme tous les autres". Elle ne s'est pas exprimée sur les violences sexuelles.



Nathalie Péchalat avait été élue il y a deux ans après le scandale des violences sexuelles secouant la fédération à la suite des révélations de Sarah Abitbol, violée adolescente par son entraîneur. En 2020, c'est à l'issue d'un violent bras de fer avec le gouvernement, en particulier avec la précédente ministre des Sports Roxana Maracineanu, que Didier Gailhaguet, avait jeté l'éponge.