Jeux d’hiver en Arabie saoudite: trois hommes condamnés à mort pour avoir refusé de quitter leur maison

En 2029 auront lieu les Jeux asiatiques d’hiver en Arabie Saoudite. En prévision de l’évènement, le projet "Neom" a été conçu et devrait voir le jour en 2026. Pour cela, des membres d’une tribu auraient été forcés de quitter leur maison. Selon le Middle East Eye, trois d’entre eux, qui ont résisté, ont été condamnés à mort.

Si l’attribution des Jeux asiatiques d’hiver à l’Arabie Saoudite en a surpris plus d’un, le pays a vite diffusé des images du projet Neom, où se déroulera la compétition. Dans une région montagneuse, Trojena est voué à accueillir en 2026 une ville totalement futuriste.

Si les vidéos ont de quoi impressionner, certaines tribus subissent ce projet de construction chiffré à 510 millions d'euros. Selon le Middle East Eye, une tribu nommé "Howeitat" a été expulsée de force de ce lieu afin de faire de la place au projet Neom. Mais le média rapporte que trois membres ont été condamnés à mort en octobre, pour avoir résisté.

En signe de protestation, ALQST (organisation de défense des droits humains en Arabie Saoudite) a interpellé la justice saoudienne pour obtenir les libérations de Shadil, Atallah et Ibrahim al-Howeiti: "Nous dénonçons les condamnations et appelons à leur libération immédiate et inconditionnelle."

Une affaire datant de 2020

Si la sentence a été prononcée en octobre 2022, cette affaire date de bien avant, plus précisément de 2020. Les trois hommes ont été arrêtés à ce moment, mais ça ne s’arrête pas là. Le média anglais précise que le frère de Shadil a été abattu en avril 2020 par les forces saoudiennes, pour avoir protesté contre les ordres d’expulsion du gouvernement.

Deux membres de la tribu "Howeitat" ont eux écopé de longues peines au mois d’août avec 50 ans de prison et 50 ans d’interdiction de voyager. Et ce, pour avoir soutenu leurs familles qui ont refusé l'expulsion.

Middle East Eye a aussi relayé de propos tenus par le vice-président de l’Organisation saoudienne européenne pour les droits de l’homme Adel al-Saeed, en envoyant notamment un message fort au gouvernement: "L’utilisation de la peine de mort comme outil politique pour soumettre les citoyens montre que le royaume ne prévoit pas de revenir sur son utilisation des peines de mort punitives."