Mondiaux de ski à Courchevel : le bonheur de courir à la maison pour Alexis Pinturault

Enrhumé et légèrement fiévreux en fin de semaine dernière, Alexis Pinturault a jonglé entre repos et entraînements ces derniers jours avant le début des championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel. Le meilleur skieur français de l'histoire aborde une quinzaine particulière pour lui dans la station qui l'a vu grandir, mais dans un contexte sportif très peu favorable cet hiver. Aligné sur quatre épreuves, une médaille ferait déjà amplement son bonheur. Sa quête commence mardi avec le combiné.

Pour une fois, "courir à la maison" n'aura rien d'un poncif éculé. Car depuis le mur final de chacune des courses sur lesquelles il s'alignera (combiné, super-G, slalom géant et slalom) Alexis Pinturault aura tout le loisir de jeter un coup d'œil sur sa droite pour apercevoir sa toute nouvelle propriété acquise l'été dernier, l'hôtel familial des Peupliers, situé au Praz, à Courchevel, là où toute l'équipe de France masculine réside pendant cette quinzaine.

A Courchevel, lieu de ces Mondiaux 2023, Alexis Pinturault est chez lui. C'est ici qu'il a appris à skier, ici qu'il a grandi, ici qu'il a fait ses premières compétitions de ski. Alors avoir la chance de disputer des championnats du monde dans sa propre station fait évidemment son bonheur. "C’est particulier de revenir en France en milieu de saison explique le vainqueur de la Coupe du monde de ski 2021, notamment à Courchevel où on n'a pas l’habitude de venir, car il n'y a pas d'épreuves en Coupe du monde. Il ne faudra pas oublier de vivre à fond cette quinzaine car elle sera exceptionnelle. Il y a automatiquement l’envie de donner le meilleur. C’est à la fois bizarre et sympa pour moi."

"Je ne suis pas très gourmand"

Et ça a de quoi donner un avantage, au moins en termes de supplément d'âme au champion français. "On sait que le public français a toujours tendance à porter", confirme Pinturault. Un atout non négligeable donc dans une saison sportivement difficile qui l'a nettement vu rentrer dans le rang, avec un seul podium engrangé en Coupe du monde, sur le super-G de Beaver Creek dans le Colorado, début décembre. "Je suis dans une saison un petit peu plus difficile, poursuit Alexis Pinturault. Je pense que je ne suis pas très gourmand pour ces championnats du monde. Je serai heureux déjà si j’arrive à aller chercher une médaille au vu de mon début de saison."

Et cette éventuelle médaille pourrait potentiellement venir du combiné mardi. Une discipline composée d'une manche de vitesse et d'une autre de slalom, et qui a souvent consacré le skieur polyvalent qu'est Alexis Pinturault, champion du monde de la spécialité en 2019, et vice-champion du monde en 2021 à Cortina d'Ampezzo.

"Manque d'explosivité en slalom"

Problème, le combiné a disparu du calendrier de la Coupe du monde depuis trois hivers, et ne se court plus que sur les grands évènements. Difficile donc de connaître la hiérarchie des forces en présence. Beaucoup de purs slalomeurs, tels que le Norvégien McGrath, les Autrichiens Johannes Strolz et Marco Schwarz sont également de brillants super géantistes. Or Alexis Pinturault, s'il reste très bon cette année en super-G, souffre d'une vraie régression en slalom. "Sa technique actuelle arrive à bout, observe Sébastien Amiez, vice-champion olympique de slalom à Salt Lake City en 2002. Il n'arrive pas à corriger le tir, son matériel semble aussi ne pas lui convenir, et sur ses dernières sorties, il est figé sur une position basse, il fait trop de chemin. Il manque d'explosivité, il est solide mais pas assez rapide pour rivaliser avec les meilleurs."

Reste donc à voir aujourd'hui s'il sera en mesure de créer suffisamment d'écart sur la manche de vitesse pour jouer ensuite la médaille. Enrhumé et légèrement fiévreux en fin de semaine, il n'a pu se préparer dans les meilleures conditions mais espère malgré tout jouer avec les meilleurs aujourd'hui. Les championnats du monde, ça n'est jamais la même vérité que le reste de la saison. Les portes sont parfois plus ouvertes pour les outsiders, explique Alexis Pinturault. Donc j'espère donner le meilleur et on verra ce que cela donne. Dans tous les cas, cela fait un an que je n'ai pas couru en combiné, depuis les JO de Pékin, il faudra reprendre certains automatismes. Ca sera une longue journée, mais une journée captivante."

Et Sébastien Amiez d'espérer voir Pinturault débloquer un cap d'entrée dans cette quinzaine. "Il est dans cette position d'outsider là où il était d'habitude favori. Ça peut le libérer. Il suffit qu'il débloque les compteurs sur le combiné et derrière ce sera plus le même Alexis."