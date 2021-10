Ski alpin (Sölden): Shiffrin remporte le géant d'ouverture, Worley huitième

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté ce samedi le slalom géant de Sölden, première étape de la Coupe du monde de ski alpin. La Française Tessa Worley s'est manquée sur la 1ere manche mais termine à la 8eme place.

L'Américaine Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom géant de Sölden, la course d'ouverture de la saison de Coupe du monde de ski alpin, devant la Suissesse Lara Gut-Behrami et la tenante du gros globe du classement général, la Slovaque Petra Vlhova. Mikaela Shiffrin a devancé de 14/100e Gut-Behrami et de 1 sec 30/100e Petra Vlhova pour signer sa 70e victoire sur le circuit mondial à seulement 26 ans. Seuls le Suédois Ingemar Stenmark et sa compatriote Lindsey Vonn en comptent davantage. C'est aussi son premier succès en géant depuis décembre 2020 quand elle s'était imposée à Courchevel. Shiffrin frappe les esprits après deux saisons en retrait, marquées par la mort soudaine de son père début 2020 et la pandémie de Covid-19.

Vlhova, détentrice du dernier gros globe, a limité les dégâts après une première manche décevante bouclée avec le 7e chrono, à 81/100e du meilleur temps réalisé par Gut-Behrami pour 2/100e de moins que Shiffrin.

Worley limite la casse

La Suissesse, gagnante du gros globe en 2016 et de nouveau à la lutte jusqu'au bout pour le classement général lors du dernier exercice, confirme qu'il faudra compter sur elle cette saison aussi: c'est seulement son deuxième podium en slalom géant depuis sa grave blessure au genou gauche de 2017.

La Française Tessa Worley, double championne du monde de la spécialité (2013, 2017), a aussi signé une belle remontée après s'être classée seulement 16e de la première manche: la skieuse du Grand Bornand finit huitième à 1 sec 65/100e de Shiffrin.

Quant à l'Italienne Marta Bassino, tenante du titre du petit globe de la spécialité et victorieuse à Sölden l'an dernier, elle est partie à la faute lors de la première manche, manquant une porte dans la seconde moitié du parcours.