Ski alpin: Tessa Worley remporte le slalom géant de Lienz

Meilleur temps de la première manche, Tessa Worley a résisté au retour des favorites pour remporter son premier succès cette saison à Lienz. Le premier depuis quasiment un an.

Enfin ! Près d'un an après sa dernière victoire en Coupe du monde, Tessa Worley a remporté ce mardi le slalom géant à Lienz (Autriche). Leader après la première manche, la Française a terminé quatrième de la deuxième, suffisant pour arracher la victoire, 30/100 devant Petra Vlhova et 38/100 devant Sara Hector, 3e au coup d'envoi de la deuxième manche. Longtemps en tête, l'Italienne Federica Brignone termine finalement quatrième, à 64/100 de Tessa Worley, et doit se contenter du meilleur temps du deuxième passage.

Bien calée dans le top 4 du géant

Avec cette victoire, synonyme de 100 points, Tessa Worley consolide sa quatrième place au classement du géant (227 points) et se rapproche du podium composé de Mikaela Shiffrin (280), Sara Hector (262) et Petra Vlhova (235). Au général, elle reste au revanche loin de la boîte avec une quatorzième place (232 unités). Loin, très loin de Shiffrin, absente à cause du Covid (750).

Les deux autres Françaises engagées ont tenté le tout pour le tout. Coralie Frasse Sombet finit 13e (+1"74), tandis que Clara Direz termine 20e (+2"06). La prochaine manche de Coupe du monde se déroulera ce mercredi avec le slalom, toujours sur la piste de Lienz.