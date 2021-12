JO d'hiver: un objectif de 15 médailles pour la délégation tricolore

Fabien Saguez, le directeur technique du ski français, a fixé un objectif de 15 médailles pour la délégation tricolore pour les prochains Jeux olympiques d'hiver, prévus du 4 au 20 février à Pékin.

Fabien Saguez fixe l'objectif de la délégation tricolore pour les Jeux olympiques de Pékin, qui se dérouleront du 4 au 20 février prochain. "On est sur des objectifs similaires à ceux de Pyeongchang et Sotchi, soit 15 médailles. Un tiers en or serait un excellent résultat. On a une équipe qui comporte moins de stars, je pense notamment à Martin Fourcade et Pierre Vaultier mais il y a des secteurs très denses. Il y a toute la stratégie pour arriver sur cette quinzaine olympique en forme."

Des états de forme disparates

Alors que les JO sont dans six semaines, Fabien Saguez a dressé l'état de forme des athlètes dans leur discipline, avec des résultast en dents de scie. "Jusqu'à maintenant, on a plutôt bien maîtrisé. Nos fondeurs sont plutôt bien, c'est plus dur en snowboardcross et ski-cross. Les biathlètes sont extrêmement bien. Les Alpins, c'était poussif sur le début de saison. On a vu la réaction d'Alexis (Pinturault) sur le slalom de Madonna di Campiglio, ainsi que le niveau que peut avoir Clément Noël", a poursuivi le directeur technique du ski français sur RMC.

Lors des deux dernières éditions des Jeux olympiques d'hiver, la France a ramené 15 breloques. A Sotchi, Jean-Frédéric Chapuis, Pierre Vaultier et Martin Fourcade (deux fois), avaient ramené une médaille d'or. Quatre ans plus tard, le porte-drapeau de la délégation avait récidivé, en glanant trois médailles d'or (poursuite, mass-start et relais mixte avec Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond et Simon Desthieux). Perrine Laffont (ski accrobatique) et Pierre Vaultier (snowboard) avaient eux aussi ramené une médaille d'or.