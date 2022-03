Ski alpin: "Tout s'est aligné", Miradoli euphorique après sa première victoire en Super-G

La Français Romane Miradoli, qui s’est imposée lors de la manche de Coupe du monde de Super-G à Lenzerheide (Suisse), avait encore du mal à réaliser ce qu’elle a accompli, ce samedi après-midi sur RMC.

Romane Miradoli n’avait encore jamais connu de podium en Coupe du monde. D’un coup, elle s’est propulsée sur la première marche, en s’imposant ce samedi lors du Super-G de Lenzerheide, en Suisse, devant Mikaela Shiffrin et Lara Gut-Behrami. "J’ai du mal à réaliser, c’est tout ce qu’il y a autour qui me fait réaliser à quel point c’est beau, a-t-elle confié sur RMC. Je me dis que c’est un super beau cadeau et j’espère que ça ne va pas s’arrêter là."

La skieuse de Flaine est la première française à s’imposer en Super-G en Coupe du monde depuis 2004 et Carole Montillet. "Tout s’est aligné, explique Miradoli en évoquant sa course du jour. Depuis le début de saison, j’avais à chaque fois des super temps intermédiaires, mais ça ne s’était jamais aligné jusqu’au bout. J’ai fait des belles courses mais pas complètes. Aujourd’hui c’est une course complète."

"Je me suis dit ‘Mince t’es pas dans la ligne’"

Pendant la course, Romane Miradoli ne s’est toutefois pas rendue compte qu’elle était en train de faire quelque chose d’exceptionnel. "Je voyais les traces des autres filles devant moi, j’étais à chaque fois en retard et en dessous, je me suis dit ‘Mince t’es pas dans la ligne’. Mais je suis restée là-dessus et d’arriver avec 1’’37 d’avance ça ne m’est pas beaucoup arrivé", souriait la française.

En bas de la piste, sa victoire acquise après le passage des dernières concurrentes, Romane Miradoli a été saluée par un invité de choix, venu en spectateur à Lenzerheide. "J’ai eu le droit aux félicitations de Roger Federer, c’est un peu la classe", a-t-elle raconté. De quoi donner envie de regagner le plus rapidement possible une manche de Coupe du monde.