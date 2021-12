Ski (slalom): cruels regrets pour Noël, Pinturault se rassure avec la 2e place

Immense désillusion pour Clément Noël: parti pour remporter le slalom de Madonna di Campiglio, ce mercredi, le Français a chuté et raté la dernière porte. Alexis Pinturault a pris la 2e place de l’épreuve, seulement devancé par le Norvégien Sebastian Floss Solevaag.

Personne n’arrive à sa cheville depuis le début de la saison entre les piquets, mais il vient de laisser échapper un succès qui lui tendait les bras. Meilleur temps de la première manche du slalom de Madonna di Campiglio, ce mercredi, Clément Noël a survolé la deuxième manche et se dirigeait vers une victoire tranquille dans le nord de l’Italie jusqu’à la dernière porte, qu’il a raté à cause d’une chute, ce qui lui a valu la disqualification. Son malheur a souri au Norvégien Sebastian Floss Solevaag, vainqueur de l’épreuve, et à un autre Français: Alexis Pinturault, qui a pris la deuxième place.

Ce dernier était en embuscade après la première manche, achevée avec le cinquième temps. Avec une deuxième manche solide, le tenant du gros globe a assuré le 73e podium de sa carrière, à dix centièmes du vainqueur. De quoi se rassurer après un début de saison mitigé et un gros raté à Alta Badia en début de semaine. Dernier invité sur le podium, le Suédois Kristoffer Jakobsen a pris la tête de la coupe du monde de la spécialité à égalité à Foss-Solvelaag. Victor Muffat-Jandet a pris la 9e place (à 1’’15).

Noël tout près du 4/4

Pour autant, c’est bien Noël qui fait la meilleure impression de tous les slalomeurs depuis le début de la saison. Il y a deux semaines, il avait survolé le slalom de Val d’Isère, en signant le meilleur temps des deux manches. Ce mercredi, il aurait parfaitement pu réaliser le même exploit sans sa mésaventure, tant il prenait du large à chaque point de passage intermédiaire. Sa victoire en France lui permet toutefois d’être embuscade au championnat du monde de slalom, à seulement 40 points des deux leaders.

Les deux locomotives françaises figureront bien évidemment parmi les favoris du prochain slalom, à Zagreb le 6 janvier, mais surtout de l’épreuve olympique, le 16 février à Pékin, pour succéder à Jean-Pierre Vidal, dernier Bleu médaillé d’or en 2002. Un objectif qui pourrait devenir prioritaire pour Pinturault: après son échec à Alta Baldia, il avait déjà reconnu en interview "être trop loin pour le général" de la Coupe du monde.