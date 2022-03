Boxe: Anthony Joshua donne des conseils à Will Smith "pour la prochaine fois"

Sur son compte Instagram, Anthony Joshua a donné un conseil à Will Smith après la gifle de l'acteur adressée à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. Les deux hommes avaient partagé un entraînement de boxe après les Jeux olympiques 2012.

Récompensé par le prix du meilleur acteur lors des Oscars 2022, Will Smith s'est aussi distingué par une gifle adressée à l'humoriste Chris Rock. Le monde du sport n'a pas tardé à réagir à cette scène diffusée en direct à la télévision. Après le champion de MMA Francis Ngannou, le boxeur britannique Anthony Joshua a commenté lui aussi non sans humour.

"Fier de toi mon frère"

Sur son compte Instagram, Anthony Joshua a posté une photo de lui où il se trouvait en compagnie de Will Smith, en train de lui apprendre quelques rudiments de la boxe. "Fier de toi mon frère mais la prochaine fois, ferme ton poing", a conseillé le poids lourds dans une story postée sur Instagram.

Les deux hommes s'étaient rencontrés après les Jeux olympiques de Londres 2012, où Anthony Joshua avait obtenu la médaille d'or à domicile chez les poids lourds. "Mon entraînement avec Will Smith était bon, déclarait à l'époque Joshua. Il a joué le rôle de Mohamed Ali donc je ne voulais pas trop m'emballer. Je voulais garder ma garde. Il est génial, franchement il est vraiment bon."

Anthony Joshua © Capture

Lors de la cérémonie qui s'est tenue dimanche soir à Los Angeles, Will Smith n'a pas apprécié une blague sur Jada Pinkett, son épouse, à tel point qu'il s'est levé pour gifler l'auteur de celle-ci. Quelques minutes après cet incident, qui a fait le tour du monde, Will Smith a remporté la statuette de meilleur acteur pour son rôle dans le film "La méthode Williams".

Dans ce biopic sur la vie des stars du tennis Serena et Vénus Williams, Will Smith incarne Richard Williams, père des joueurs qui a amené ses filles au sommet. "On a vraiment fait tout ça? Ça parait surréel, réagissait Serena à la sortie du long-métrage. On est tous devenus quelqu’un dans la famille. Will Smith amène l’histoire encore à un autre niveau. C’est une œuvre brillante et authentique."