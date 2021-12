Tennis: les sœurs Williams "émues" par le film sur leur vie et leur père avec Will Smith

Le film "La méthode Williams" est sorti ce mercredi dans les salles de cinéma françaises. Il retrace le parcours des sœurs Venus et Serena, à travers leur père Richard, incarné à l’écran par Will Smith. Un biopic qui a bouleversé les stars américaines du tennis.

Elles ont vu leur vie défiler à l’écran. Et elles n’ont pas pu retenir leurs larmes dans la salle obscure. Venus et Serena Williams ont été particulièrement touchées par le biopic que leur a consacré le réalisateur Reinaldo Marcus Green. Son film, intitulé "La méthode Williams" (King Richard en version originale), retrace le parcours des sœurs américaines, à travers leur père Richard, incarné à l’écran par Will Smith.

"C’était vraiment nous", témoigne Venus

Sorti ce mercredi en France, le long-métrage revient sur la réussite éblouissante des stars du tennis, qui cumulent 30 titres de Grand Chelem à elles deux (23 pour Serena, 7 pour Venus). De leur enfance modeste à Compton, en Californie, jusqu’aux courts les plus prestigieux de la planète, les "sisters" ont dû surmonter le racisme, la violence et les difficultés sociales. Sous l’aile d’un paternel déterminé à les voir briller.

"C’est super émouvant. A chaque fois que je regarde le film, mes yeux sont humides. Cette manière de montrer l’atmosphère familiale, c’était vraiment nous", a confié Venus lors de l’avant-première le mois dernier à Los Angeles, dans des propos rapportés par Le Parisien. "On a vraiment fait tout ça? Ça parait surréel, a appuyé Serena. On est tous devenus quelqu’un dans la famille. Will Smith amène l’histoire encore à un autre niveau. C’est une œuvre brillante et authentique."

La demi-sœur des Williams fracasse leur père

Tout le monde ne l’a pas pour autant appréciée dans la famille. Dans une interview accordée à The Sun, Sabrina, la demi-sœur de Venus et Serena, a sérieusement égratigné Richard Williams. "Ma mère se disputait toujours avec mon père à propos de ses affaires, c’était un tricheur en série. Je me souviens que c’était leur sujet de conversation principal, a-t-elle confié. C’est un homme égoïste, il ne vit que pour lui-même. Il utilise ses enfants pour obtenir ce dont il a besoin. Ce n’est pas un père, c’était juste un donneur de sperme. Il a eu cinq enfants avec ma mère et il les a laissés grandir dans la pauvreté, sans jamais aidé une seule fois."

Sabrina Williams assure que son père a "entre quinze et dix-neuf enfants, partout aux États-Unis", dont il ne s'est jamais vraiment soucié. Elle évoque aussi la dépression dont elle a souffert dans sa jeunesse: "Durant mon adolescence, j’ai beaucoup pensé au suicide. J’ai même fait une tentative. J’avais des problèmes de santé mentale. C’était à cause de mon père".