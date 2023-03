Boxe: Takam demande "plus de respect" pour Yoka après sa victoire

Vainqueur samedi de Tony Yoka sur décision partagée, Carlos Takam s'est montré très élogieux pour son adversaire après la partie. Le boxeur franco-camerounais s'est dit "fan" du champion olympique 2016, demandant aussi plus de respect pour lui.

Le "vieux lion" Carlos Takam avait prévenu: malgré ses 42 ans, il n'était pas là pour faire de la figuration face à Tony Yoka. Le boxeur franco-camerounais a tenu parole, en l'emportant sur décision partagée (96-94 Takam, 96-94 Yoka, 96-94 Takam) ce samedi à l'issue de dix rounds face au champion olympique 2016 chez les poids lourds.

"Huez-moi mais pas lui"

Mieux, Takam a clairement dominé les débats. "Je me suis débloqué l'épaule dans le dernier round", a glissé tout de même le vainqueur du duel lorsqu'il s'est présenté face aux médias. "C'est l'âge (...), ça fait un mal de chien", a ajouté le vétéran, qui s'était de son aveu "vraiment bien préparé" pour ce rendez-vous face à Yoka, même "plus que pour celui avec Anthony Joshua (défaite en octobre 2017, NDLR)".

Si Tony Yoka a vécu une deuxième défaite de rang chez les professionnels, à 30 ans, il a néanmoins pu compter sur le soutien de Carlos Takam. "Je savais que Tony était un jeune boxeur prodigieux et il était là, déterminé à me battre, à mettre mon nom sur son CV. Je n'ai pas été déçu, il a vraiment fait son job, c'est un bon boxeur, a salué le plus expérimenté. Il faut dire ce qui est vrai."

"Je suis un fan de Tony depuis sa médaille aux JO, on a beaucoup travaillé ensemble. Je l'ai toujours suivi, a encore déclaré Carlos Takam à propos de son adversaire du soir. Ayez plus de respect pour lui." Et face à la réaction du public, hostile à l'égard de Yoka avec des sifflets, Takam s'est montré désolé: "Huez-moi mais pas lui, ça me fait mal."