Boxe: Qui est Martin Bakole, le nouvel adversaire de Tony Yoka le 15 janvier?

Alors qu'il devait affronter Carlos Takam le 15 janvier à Paris dans un choc des générations, Tony Yoka a dû se résoudre à un changement d'adversaire en raison d'une blessure de son compatriote. Le poids lourd français toujours invaincu se mesurera au Congolais Martin Bakole. Sans doute moins "vendeur" pour le public français mais pas moins dangereux sportivement. Présentation.

Le combat entre les deux meilleurs poids lourds français n’aura pas lieu. Pas tout de suite, en tout cas. Prévu pour le 15 janvier, le choc de générations entre Tony Yoka et Carlos Takam ne sera finalement pas au programme à l’AccorHotels Arena (ex-Bercy) en raison d’une blessure au poignet gauche du second qui l’empêche de se préparer dans de bonnes conditions. Une information sortie par L’Equipe, pour qui Takam – qui doit voir un médecin ce mercredi pour obtenir un diagnostic plus précis – confirme: "J’ai cogné comme un taureau à l’entraînement et je me suis blessé. (…) Je suis très déçu car c’est un combat que le public français attendait." Mais qui risque sans doute désormais de lui passer sous le nez à jamais, tout comme le chèque qui allait avec, vu son âge (40 ans) et la trajectoire de son cadet appelé à de plus grandes conquêtes dans un futur proche.

A sa place, les spectateurs parisiens auront droit à un affrontement entre Yoka, toujours invaincu en onze combats professionnels, et le Congolais Martin Bakole. Un duel qui était déjà dans les tuyaux ces dernières semaines, quand le coach de Bakole (l’Ecossais Billy Nelson) expliquait que leur clan attendait "juste la confirmation". Takam avait pris la place entretemps, pour un combat clairement plus vendeur pour le public français, mais son pépin physique a poussé l’organisateur de la réunion, Jérôme Abiteboul, à revoir ses plans pour ne pas proposer un événement où l’adversaire de Yoka ne serait pas à 100% de ses moyens. Et le Congolais a accepté de relever le(s) gant(s).

Mais au fait, qui est ce Martin Bakole qui se présente désormais sur la route du champion olympique 2016? A 28 ans, contre 29 pour Yoka, ce boxeur droitier tourné vers l’offensive qui peut compter sur un jab du hauche vif et explosif présente un bilan de dix-sept victoires (dont treize KO) contre une seule défaite, subie face à l’Américain Michael Hunter – huitième mondial selon le classement du site BoxRec – en octobre 2018 sur un TKO au dernier round. Classé au dix-huitième rang planétaire selon BoxRec, alors que Yoka arrive deux places derrière, celui dont le grand frère n’est autre que le champion WBC des lourds-légers Ilunga Makabu et qui réside en Grande-Bretagne depuis 2016 (quand il avait suivi son frangin qui boxait Tony Bellew à Goodison Park) partage un adversaire commun avec le Français.

Ils avaient tous les deux affronté le Belge Ali Baghouz fin 2017, à un mois d’écart, pour une victoire par KO au premier round de Bakole et un succès par TKO à la deuxième reprise pour Yoka, qui disputait là son troisième combat professionnel. Grand même s’il rend trois centimètres au Français, 1,98m contre 2,01m, le Congolais fils d'un dirigeant de la province de Kananga est classé dans le top 15 de trois des quatre principales fédérations – Yoka y apparaît dans les quatre – et a souvent joué le rôle de sparring-partner pour Anthony Joshua, l’ancien double champion du monde unifié des lourds, qu'il a beaucoup aidé à l'approche de ses combats contre Carlos Takam, Alexander Povetkin et Kubrat Pulev.

Très pote en dehors du ring avec "AJ", qui le considère comme un des ses sparrings favoris, il a aussi partagé des séances entre les cordes avec d'autres grands noms actuels chez les lourds britanniques, Joe Joyce (adversaire de Yoka en finale des Jeux de Rio), Daniel Dubois et surtout Tyson Fury. Il a également sparré ces derniers temps avec Oleksandr Usyk, qu’il a accompagné dans la préparation du combat où il a détrôné… Joshua pour les titres IBF-WBA-WBO en septembre et qui s’était dit "impressionné" par ses qualités de boxeur. De quoi pousser son coach à déclarer au Sun, fin 2020, qu'il était le poids lourd "le plus évité de la planète": "Les boxeurs sont intelligents. Ils savent. Quand il malmène quelqu'un en sparring, le gars rentre chez lui et se dit qu'il n'a aucun intérêt à l'affronter en combat. Et il n'a même pas encore montré 75% de ce qu'il est vraiment capable de faire."

S’il vient défier Yoka sur ses terres, Bakole a déjà prouvé que boxer à l’extérieur ne lui faisait pas peur: il avait battu le Polonais Mariusz Wach par TKO chez lui en avril 2019. Après sa plus belle victoire en carrière face à Sergey Kuzmin, à qui il avait infligé sa deuxième défaite, en décembre 2020 sur la carte de Joshua-Pulev, succès qui lui avait offert la ceinture vacante WBC International (on ne sait pas si elle sera en jeu le 15 janvier), le Congolais dont les apparitions sur le ring sont très suivies au pays avait dû patienter en raison des restrictions de voyage conséquences de la crise sanitaire mais avait pu remonter dans le ring en septembre, une semaine après la victoire de Yoka sur le Croate Peter Milas à Roland-Garros, pour un KO express infligé au modeste combattant ghanéen Haruna Osumanu dès le premier round.

La marche Yoka sera bien plus haute à franchir. Mais à écouter Billy Nelson, qui parle de "combat charnière" pour son poulain, Bakole a les capacités pour la passer. "Je crois que Martin va y aller et le mettre KO, lâchait son coach à Sky Sports il y a quelques semaines. Je pense sincèrement que Martin est capable de battre n’importe qui dans la catégorie des poids lourds. Yoka est un mec costaud mais plus gros c’est, mieux c’est pour Martin qui le voit comme un défi. Martin est plus rapide. Yoka est très bon techniquement mais il boxe encore comme un amateur. Il a dit qu’il apprenait à combattre comme un pro avec Virgil Hunter, qui est un excellent entraîneur. Mais Martin est bien meilleur que tous ceux qu’il a combattus." Réponse le 15 janvier.