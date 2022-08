Boxe: Comment Usyk a "offert" aux Ukrainiens les droits télé de sa revanche contre Joshua

Opposé à Anthony Joshua le 20 août en Arabie Saoudite, revanche de sa victoire de septembre pour les titres IBF-WBA Super-WBO des lourds, Oleksandr Usyk n’en oublie pas le conflit entre son pays et la Russie. L’Ukrainien a même décidé d’offrir les droits télé de ce combat très attendu à ses compatriotes. Explications.

C’est l’événement boxe de l’été. Quelques mois après l’avoir détrôné, fin septembre à Londres, Oleksandr Usyk retrouve Anthony Joshua le 20 août dans le ring du Superdome de Jeddah (Arabie Saoudite) pour ses titres IBF-WBA Super-WBO des lourds. Une revanche à enjeux XXL. L’Ukrainien confirmera-t-il sa prestation magistrale du premier combat pour infliger une deuxième défaite de rang au Britannique? "AJ", désormais coaché par Robert Garcia, arrivera-t-il à adapter son plan pour résoudre les problèmes posés par Usyk et devenir pour la troisième fois champion du monde dans la catégorie-reine?

>> Suivez les soirées Premier Boxing Champions avec les offres RMC Sport

Le champion WBC (et The Ring) Tyson Fury se décidera-t-il à sortir de sa "retraite" pour affronter le vainqueur et enfin unifier les quatre ceintures principales de la catégorie? Réponses dans un peu plus de deux semaines. Seule certitude: l’Ukraine, plongée depuis plusieurs mois dans un conflit armé initié par la Russie, pourra bien assister à ce rendez-vous historique pour une de ses plus grandes stars sportives.

Usyk, qui s’était engagé dans les forces de réserve au début du conflit avant de quitter le pays pour préparer cette revanche, a même décidé de faire en sorte que le combat soit accessible gratuitement pour ses compatriotes (et non en paiement à la séance ou sur un service de streaming payant). Son co-promoteur via K2 Promotions, Alex Krassyuk, a expliqué à talkSPORT que l’ancien champion unifié et incontesté des lourds-légers avait tenté d’acheter les droits télé du combat en Ukraine afin de mettre son en place.

Devant ce beau geste, les organisateurs/promoteurs saoudiens (Skill Challenge Entertainment) ont alors décidé de lui céder ces droits sans contrepartie financière. Résultat? Cette deuxième danse très attendue contre Joshua sera disponible gratuitement sur la chaîne d’Etat ukrainienne mais aussi sur le service de streaming Megogo et sur la propre chaîne YouTube du boxeur.

Qui pourra bénéficier du soutien de tout son peuple dans un combat qu’il a déjà expliqué lui dédier et qu’il a accepté de prendre notamment sur les conseils des frères Vitali et Wladimir Klitschko, anciens champions du monde des lourds très impliqués dans la politique de leur pays (le premier est maire de Kiev), qui lui ont demandé d’aller le gagner avant de prendre le micro pour livrer un discours sur la situation du pays et critiquer les actions russes. Un supplément d’âme qui rendra la tâche encore plus compliquée – elle l’est déjà beaucoup vu le talent du champion – pour un Joshua en quête de retour sur le trône.