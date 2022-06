Boxe: Fury prêt à sortir de sa retraite pour Usyk, mais il faudra le payer très cher

Champion WBC-The Ring des lourds, Tyson Fury a annoncé prendre sa retraite après sa victoire sur Dillian Whyte en avril. Mais le "Gypsy King" vient déjà de titiller l’idée d’un retour sur le ring contre Oleksandr Usyk si ce dernier bat encore Anthony Joshua en août. Seule condition? Il faudra dépenser beaucoup pour le voir remettre les gants.

Même papa n’y croyait pas. Quand Tyson Fury avait annoncé sa retraite sportive à l’issue de son combat contre Dillian Whyte en avril, son propre père avait expliqué avoir de gros doutes sur la véracité de la chose tant la boxe était "tout" pour son fiston. Bingo. Il n’aura en effet fallu que quelques semaines au "Gypsy King" pour déjà titiller l’idée d’un retour sur le ring. Avec des dollars dans yeux.

Interrogé dans le cadre de l’émission web The Lowdown, programme proposé par le site de paris sportifs Unibet et son promoteur britannique Frank Warren, le champion WBC-The Ring des lourds a évoqué la possibilité de remettre les gants pour défier l’Ukrainien Oleksandr Usyk, actuel champion IBF-WBA-WBO de la catégorie, si ce dernier bat encore Anthony Joshua lors de leur deuxième combat prévu le 20 août prochain. Ces derniers jours, des informations avaient déjà fait état de pourparlers dans ce sens. L’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire en unifiant enfin les quatre titres principaux des lourds, ce qui n’a jamais été fait dans l’ère à quatre ceintures. Mais Fury avait éteint les espoirs sur les réseaux sociaux en expliquant que ces infos étaient fausses.

Cette fois, il a mis une pièce dans le jukebox. Mais il ne faudra pas compter à la dépense pour convaincre celui qui en profite pour adresser un petit tacle au physique de ses deux rivaux. "Quand ce poids moyen mettra encore KO ce bodybuildeur, il ne restera plus qu’un seul homme pour régler tout ce cirque, a lancé Fury avec un sourire carnassier alors qu’il était en train de se faire… rafraîchir le visage chez son coiffeur/barbier. Ce que je dis aux gens qui veulent voir ce combat est qu’il va falloir avoir un gros chéquier. Car pour sortir le gros 'Gypsy King' de sa retraite pour repartir au combat, pour sauver une nouvelle fois l’honneur de ce pays, ça va coûter cher. Je suis un prize fighter, je combats pour l’argent. Et ça va coûter cher si vous voulez que je parte en mission contre ce gars, ce poids moyen, pour vous montrer ce qu’un vrai poids lourd peut lui faire. Ça va être très cher. Ils vont devoir avoir des poches profondes pour que l’on commence à discuter de ça."

Et de conclure: "Il faut déjà que le deuxième combat entre Joshua et Usyk ait lieu. Pour l’instant, parler de tout ça est inutile. Si j’étais prêt à combattre demain, les deux ne le pourraient pas car ils doivent s’affronter d’abord. On en est là. Jusque-là, le ‘Big Mack’ va rester à Morecambe et s’entraîner comme un fou." Quand on sait que le garçon a touché plus de 30 millions de dollars pour sa récente victoire sur Whyte par TKO à la sixième reprise, on comprend que le montant attendu pour un tel choc serait XXL.Malin, Fury s’est même mis en position idéale pour négocier au plus haut avec cette "retraite" que personne ne veut le voir prendre avant d’avoir affronté Usyk et/ou Joshua.

Pour le "Gypsy King", l’issue du deuxième combat entre ces deux boxeurs ne fait d’ailleurs aucun doute, et le choix de son compatriote de le préparer avec Robert Garcia ne changera rien à l’affaire: "A moins que Joshua ne ramène son cul chez moi à Morecambe et me laisse l’entraîner, Robert Garcia et dix hommes comme lui ne lui permettront pas de battre Usyk. (…) Joshua n’est pas un petit Mexicain qui peut aller à la guerre pendant quinze rounds. S’il avance sur Usyk dès le premier round et tente d’être agressif, il sera épuisé au bout de quatre rounds, il ne fera plus que résister au cinquième et il sera arrêté au sixième."

"Qui n’a jamais été en vacances, s’est bourré la gueule et a agi comme un petit con?"

Alors qu’il a déjà affiché son envie d’affronter le champion des lourds de l’UFC Francis Ngannou (à qui cela plairait aussi beaucoup) dans une exhibition, Fury explique également vouloir en faire plusieurs dans le futur avec des noms comme Mike Tyson (dont il tire son prénom), Lennox Lewis, Frank Bruno ou l’acteur/ancien catcheur Dwayne "The Rock" Johnson sur la liste des adversaires qu’il souhaiterait croiser dans un ring.

Le charismatique boxeur britannique a enfin profité de son passage dans The Lowdown pour revenir sur la vidéo virale qui l’avait montré tentant de donner un coup de pied dans un taxi qui venait de le refuser alors qu’il se baladait alcoolisé dans le sud de la France. Rien de plus british, selon lui: "Tout Britannique idiot à l’étranger qui a bu quelques bières… C’est ce qu’on fait! Qui n’a jamais été en vacances, s’est bourré la gueule et a agi comme un petit con? Je ne suis pas un robot à qui on dit quoi dire et quoi faire. Je suis réel."