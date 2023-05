Boxe: Deontay Wilder arrêté à Los Angeles en possession d’une arme à feu

Le boxeur Deontay Wilder, ancien champion du monde des poids lourds, a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Los Angeles pour possession d’une arme dissimulée. Il a été placé en garde à vue plusieurs heures.

Deontay Wilder attrapé par la patrouille. L'ancien champion du monde des poids lourds a été arrêté dans la nuit de lundi à mardi à Los Angeles, pour possession présumée d'une arme dissimulée, a annoncé la police locale. Âgé de 37 ans, Wilder a été placé en garde à vue plusieurs heures avant d'être libéré vers 06H35 contre une caution de 35.000 dollars cinq heures plus tard, a précisé la même source.

Une odeur de marijuana a conduit les policiers à inspecter son véhicule

Selon TMZ et le Los Angeles Times, des agents de police ont arrêté Wilder dans le quartier de Hollywood pour des vitres teintées illégalement et une plaque d'immatriculation obstruée sur sa Rolls Royce. Ils ont senti une odeur de marijuana, ce qui les a conduits à inspecter le véhicule, à l'intérieur duquel ils ont trouvé un pistolet 9 mm. Le boxeur s'est montré "coopératif" tout au long de l'incident, ont affirmé des témoins cités par TMZ.

En Californie, le port d'une arme dissimulée est considéré comme un délit passible d'un an de prison, d'une amende maximale de 1.000 dollars et d'une mise à l'épreuve sommaire. "Je préfère être sain et sauf que désolé. Point", a écrit quelques heures plus tard Wilder dans un tweet.

L'Américain (43 victoires dont 42 avant la limite, 2 défaites, 1 nul) est remonté sur le ring l'an passé après une longue absence, résultant de sa trilogie en sa défaveur contre Tyson Fury, qui s'est déroulée de 2018 à 2021.