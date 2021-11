Boxe: en quête d’histoire, Canelo va s’attaquer à un titre chez les lourds-légers

Déjà champion du monde dans quatre catégories, Saul "Canelo" Alvarez se lance un nouveau défi pour marquer l’histoire après avoir unifié les quatre ceintures des super-moyens: devenir un des rares boxeurs à conquérir un titre dans une cinquième division, les lourds-légers, avec un combat surprise approuvé par la WBC pour affronter son champion dans cette catégorie, le Congolais Ilunga Makabu.

Le monde de la boxe attendait avec impatience la convention de la WBC, raout annuel de l’organisation qui se déroule cette semaine à Mexico City. Beaucoup espéraient voir la fédération à la mythique ceinture verte ordonné une défense obligatoire pour Tyson Fury, son champion des lourds, contre son compatriote Dillian Whyte. Cela n’aura finalement pas été le cas, la WBC refusant de désigner Whyte comme challenger obligatoire tant que l’arbitration judiciaire lancée contre elle par le Britannique pour… obtenir ce statut n’aura pas été résolue.

Mais une autre annonce, inattendue, a fait encore plus de bruit que celle espérée. Entraîneur et manager de Saul "Canelo" Alvarez (57-1-2 ; 39 KO), le roi incontesté des super-moyens depuis son KO infligé à Caleb Plant en début de mois, Eddy Reynoso a surpris son monde en adressant une requête formelle au comité chargé des défenses obligatoires pour faire de son poulain mexicain le challenger au titre des lourds-légers du Congolais Ilunga Makabu (28-2 ; 25 KO) pour un combat en mai ou juin prochains. Une demande qui a provoqué quelques réactions entre excitation et choc dans la foule réunie pour l’occasion, à commencer par le président de la WBC Mauricio Sulaiman qui semblait d’abord presque ne pas y croire.

Après avoir fait voter son "conseil des gouverneurs", Sulaiman a ensuite annoncé le résultat, positif: "La WBC a approuvé unanimement le fait que Canelo combatte pour le titre des lourds-légers. Félicitations, Eddy! C’est une très, très grosse surprise, quelque chose d’unique, mais je suis persuadé qu’il va continuer à marquer l’histoire." Avec une conséquence directe pour un autre combattant, l’Américain David Benavidez, dont le prochain combat sera pour la ceinture intérimaire WBC des super-moyens alors qu’il espérait défier Canelo et apparaissait en première ligne pour le faire.

Comme Hearns, Leonard, De La Hoya, Mayweather et Pacquiao?

Après avoir unifié les quatre ceintures des super-moyens en onze mois, le combattant mexicain considéré par la plupart des observateurs comme le meilleur boxeur de la planète toutes catégories confondues va donc continuer sur la voie qu’il emprunte ces derniers temps: "écrire l’histoire à chaque combat", comme il aime à le répéter. Déjà champion du monde dans quatre catégories, des super-welters aux mi-lourds, Canelo va tenter d’en ajouter une cinquième à sa collection pour cimenter un peu plus sa place de choix dans la légende du noble art en rejoignant Thomas Hearns, Sugar Ray Leonard, Oscar De La Hoya, Floyd Mayweather et Manny Pacquiao, seuls boxeurs sacrés dans cinq divisions (et même plus, respectivement six et huit, pour De La Hoya et Pacquiao).

Alors qu'on l'espérait face au destructeur des mi-lourds Artur Beterbiev, il se lance surtout dans un défi physique XXL: l’homme de trente-et-un ans qui a commencé sa carrière pro à quinze printemps chez les super-légers (63,5 kilos maximum) s’attaque à une catégorie où la limite de poids est à 90,7 kilos, soit une quinzaine de plus que celle des super-moyens (76,2) où il a disputé son dernier combat. S’il a déjà conquis un titre chez les mi-lourds (maximum 79,3 kilos) en battant un Sergey Kovalev en bout de course il y a deux ans, le Mexicain fera face à un adversaire bien plus imposant même si son avantage de taille – dix centimètres – ne changera pas grand-chose pour quelqu’un qui a affronté deux boxeurs plus grands que Makabu et à l’allonge plus grande ou similaire ces derniers mois (Callum Smith et Caleb Plant).

Gaucher, très puissant, le Congolais de trente-quatre ans qui a conquis son titre en janvier 2020 à Kinshasa et l’a défendu une fois depuis posera sans doute des problèmes à Canelo. Mais ce boxeur qui n’affiche aucun gros nom à son palmarès semble largement à la portée de ce dernier et sans doute la cible la plus "facile" – avec toute la nuance qu’on doit mettre à ce terme – pour conquérir une couronne des lourds-légers, où le bien plus dangereux champion IBF-The Ring Mairis Briedis l’avait défié ces derniers jours (il y a aussi le Français Arsen Goulamirian, champion WBA, et le Britannique Lawrence Okolie, détenteur de la ceinture WBO).

Les deux parties devront désormais trouver un terrain d’entente. Le promoteur de Makabu est le célèbre Don King alors que Canelo est agent libre et peut travailler avec n’importe quel diffuseur ou promoteur. Le Congolais était censé affronter son challenger obligatoire, le Sud-Africain Thabiso Mchunu, mais aucune date ni aucun lieu n’ont été annoncés pour ce combat. Et quelque chose nous dit que la perspective d’affronter Canelo pour le plus gros chèque de sa vie, le tout approuvé par la WBC, pourrait plus lui plaire. En vacances à Paris avec sa femme ces derniers jours, Canelo devrait combattre deux ou trois fois en 2022 selon Eddy Reynoso, en mai et en septembre, ses dates habituelles autour de fêtes mexicaines, et peut-être en décembre. Son camp espère pouvoir organiser un de ces combats au Mexique pour lui offrir un triomphal retour au pays.