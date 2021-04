Boxe: Ennis marque les esprits avec un gros KO face à Lipinets

Jaron Ennis a signé une belle victoire lors de son combat disputé dans la nuit de samedi à dimanche face à Sergey Lipinets. Impressionnant, l’Américain de 23 ans l’a emporté par KO lors de la sixième reprise et poursuit sa montée en puissance chez les poids welters.

Pendant que les négociations se poursuivent pour un fantastique duel entre Manny Pacquiao (champion WBA) et Terence Crawford (champion WBO), Jaron Ennis a encore fait parlé de lui ce week-end chez les poids welters. L’Américain de 23 ans a dominé le Kazakh Sergey Lipinets et lui a infligé un terrible KO lors du sixième round.

Toujours invaincu en 28 combats (27 victoires et un no-contest), "Boots" a encore brillé et a soigné ses statistiques avec un 25e succès par KO. Largement dominateur et maître du ring, Jaron Ennis a frappé durement son rival. Un ultime enchaînement composé d’un crochet du droit et d’un uppercut foudroyant au menton a mis fin au supplice de Lipinets.

"Oh là là là, il l’a tué. Il l’a roué de coups, s’est enflammé John Dovi qui commentait le combat pour RMC Sport. Oh là là c’est impressionnant!"

Ennis se rapproche du sommet

Etincelant depuis son début de carrière chez les pros, Jaron Ennis avait connu un petit coup d’arrêt lors de son précédent combat face à Chris van Heerden. Privé d’un titre IBO des welters qui lui tendait les bras suite à un no-contest pour une coupure de son adversaire, "Boots" a repris sa marche en avant. Une montée en puissance effectuée à une vitesse incroyable.

Fin techniquement, spectaculaire et capable de coups d’éclat pour finir ses combats, le phénomène venu de Pennsylvanie pourrait rapidement bénéficier d’une chance pour un titre majeur de sa catégorie. Les observateurs attendaient beaucoup de son premier test d’envergure (et premier main event) face à Lipinetz. Jaron Ennis l’a passé haut la main.

"Jaron Ennis est défensivement prêt pour de plus grands combats, s’est enthousiasmé l’ancien champion IBF des super-welters Raul Marquez. Une performance impressionnante."

Cette démonstration de force face à Lipinets pourrait offrir à Ennis une opportunité face à Errol Spence Jr ou même face au vainqueur du potentiel choc entre Terence Crawford et Manny Pacquiao.