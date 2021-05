Boxe: Fury finalement prêt à combattre Wilder pour la troisième fois

Après la décision d'un tribunal américain qui a donné raison à Deontay Wilder ce lundi dans le cadre d'un troisième combat face à Tyson Fury, le boxeur britannique se dit "prêt" à affronter celui qu'il a battu en février 2020. La revanche pourrait avoir maintenant lieu à Las Vegas, le 24 juillet, à en croire les informations du Daily Mail.

C'est une trilogie qui s'annonce pour le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. En février 2020, le "Gypsy King" était devenu champion du monde des poids lourds WBC face à l'Américain. Un temps annoncé, la revanche avait été finalement annulée en raison du contexte sanitaire.

Tourné vers d'autres objectifs, Tyson Fury avait annoncé avec son équipe un combat face à son compatriote britannique Anthony Joshua, prévu le 14 août prochain en Arabie Saoudite. Un combat historique, pour unifier pour la première fois de l'histoire les 4 principales ceintures, avec Joshua qui détient les titres WBA, IBF et WBC chez les poids lourds.

L'affrontement entre Fury et Joshua décalé à décembre?

Mais ce lundi, un tribunal américain a donné raison à Deontay Wilder et son promoteur, qui contestaient ce combat, puisque les contrats signés promettaient une trilogie. Selon le Daily Mail, Tyson Fury est finalement prêt pour affronter à nouveau Wilder, à Las Vegas, le 24 juillet prochain. La rencontre entre Fury et Joshua serait donc provisoiremment suspendue, et probablement décalée à décembre. Wembley tiendrait maintenant la corde pour accueillir ce combat, initialement prévu en Arabie Saoudite.

Tyson Fury s'est dit "prêt à combattre tous ceux que les promoteurs" mettraient sur son chemin. En l'état, Fury aurait dû verser une importante compensation financière à Wilder pour renoncer à ce match et combattre directement Joshua. Ce qui obligera aussi Joshua à combattre cet été, pour défendre son titre WBO.

De son côté, Tyson Fury n'est plus apparu sur le ring depuis février 2020, où il avait battu Deontay Wilder. "Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai besoin d'un combat après une longue absence", a commenté Fury, dans "l'ignorance totale" vis-à-vis de la décision du tribunal américain. Le juge avait laissé lundi, soit au lendemain de l'annonce du combat entre Joshua et Fury, jusqu'au 15 septembre à Wilder la possibilité d'effectuer sa revanche contre le champion du monde des poids lourds WBC.