Boxe: Fury confirme le combat contre Joshua le 14 août en Arabie saoudite

Tyson Fury a confirmé ce dimanche la date et le lieu de son combat d’unification des titres poids lourds face à Anthony Joshua. Le champion de la WBC a lancé les hostilités avant un duel prévu pendant l’été en Arabie saoudite.

Après des mois d’interminables négociations tout est enfin bouclé pour le choc tant attendu entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Les deux boxeurs britanniques s’affronteront donc bien le 14 août en Arabie saoudite pour un combat d’unification des titres WBA, IBF, WBA et WBO des poids lourds. Annoncé par Eddie Hearn promoteur d’AJ dès la semaine passée, le rendez-vous a été confirmé par le "Gypsy King" ce week-end.

"Salut à tous, j’ai une énorme information pour vous, a lancé Tyson Fury dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je viens de recevoir un coup fil du prince Khaled d’Arabie saoudite (fils du souverain actuel et ambassadeur aux Etats-Unis, ndlr). Il m’a dit que ce combat allait se faire à 100%, le 14 août 2021. Tous les regards du monde seront tournés vers royaume d’Arabie saoudite."

Fury: "Le plus grand événement sportif de l’histoire"

Champion linéaire des poids lourds et détenteur du titre WBC depuis son succès contre Deontay Wilder en février 2020, Tyson Fury espère bien écrire un peu plus sa légende. Invaincu en 31 combat (30 victoires et une égalité), le Britannique touchera également un énorme pactole avec l’organisation du combat dans le Golfe, plutôt qu’à Wembley, pendant l’été.

"Je ne peux attendre, je répète, je ne peux attendre de fracasser Anthony Joshua sur la plus grande scène de tous les temps. Cela va être le plus grand événement sportif de l’histoire de la planète Terre. Ne le ratez pas. Tous les regards sur nous. Dieu vous protège. On se retrouver en ARAAAABIE SAAOUDITE!"

Outre un joli chèque, les organisateurs saoudiens pourraient même construire un nouveau stade spécialement pour ce combat entre Tyson Fury et Anthony Joshua et offrir un spectacle mémorable capable de marquer l’histoire de la boxe voire du sport.

On en salive d’avance et d’ici-là, les deux rivaux anglais auront à cœur de faire monter la pression à coup de saillies médiatiques.