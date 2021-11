Boxe: "Gravement blessé", Fury n'était qu'à "50%" contre Wilder

Un mois après la victoire éclatante de Tyson Fury contre Deontay Wilder, l'entourage du "Gypsy King" a expliqué que le poids lourd britannique était sévèrement touché aux deux coudes, avant même de monter sur le ring.

Une manière de nourrir un peu plus la légende du Gypsy King? De chambrer indirectement son adversaire? Ou une véritable information? Un mois après la victoire par KO de Tyson Fury face à Deontay Wilder lors de leur troisième affrontement à Las Vegas, combat au cours duquel le Britannique a une nouvelle fois montré sa supériorité, son entourage explique... qu'il était blessé. Et ce même avant de monter sur le ring.

"Tyson s'est gravement blessé avant ce combat, a confié John Fury, son père, à BT Sport. Il était handicapé dès le début." D'après son clan, le poids lourd était gêné par des éperons osseux (des excroissances) au niveau des deux coudes, et a d'ailleurs dû passer sur la table d'opération depuis.

"Psychologiquement, vous ne pouvez pas gérer tout ça en quelques semaines. Mais c'est pourtant ce qu'il a fait"

"Il m'a dit après coup: 'Je ne pouvais pas boxer, je ne pouvais pas travailler avec mon jab. La douleur était insupportable, je me battais contre deux personnes: lui, et la douleur dans mon propre corps. Tout ce que je pouvais faire, c'était aller à la guerre, et je voulais gagner plus que lui'", a poursuivi John Fury.

D'après le paternel, Tyson n'était ainsi qu'à "50%" de son niveau face au Bronze Bomber. En plus de ses coudes, le Gypsy King a dû gérer un test positif au coronavirus durant l'été, ainsi que des problèmes de santé concernant sa fille, née en août.

"Il avait trop de soucis, estime John Fury. Psychologiquement, vous ne pouvez pas gérer tout ça en quelques semaines. Mais c'est pourtant ce qu'il a fait. Performer comme il l'a fait... Il s'est dit 'OK, au diable la boxe, cela ne fonctionnera pas, alors faisons la guerre, allons-y'. Et il s'est présenté face à Wilder." Pour conforter, une fois de plus, son statut de meilleur poids lourd de la planète.