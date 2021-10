Boxe: Whyte, Joyce... qui sera le prochain adversaire de Fury ?

Après avoir ébloui la planète en dominant Deontay Wilder à Las Vegas, Tyson Fury devrait remonter sur le ring au printemps prochain. Ce sera sans doute face à un Britannique, lors d’un combat qui pourrait être organisé au Royaume-Uni.

Il faut forcément un peu de temps pour se remettre d’un tel duel. Tyson Fury a certes pris le meilleur sur Deontay Wilder, il y a deux semaines, mais il a aussi pris pas mal de coups à Las Vegas. Au terme d’un combat éblouissant, le Gypsy King a remporté le troisième volet d’une trilogie déjà légendaire. Mais il va désormais observer une période de repos loin de la compétition. Histoire de reprendre des forces. Pour mieux revenir sur le ring. Le colosse de 33 ans attendra l’année 2022 avant de remettre ses gants d’acier.

Interrogé par Sky Sport, son promoteur Bob Arum a donné quelques précisions sur son prochain combat. L’événement devrait avoir lieu au printemps prochain, certainement sur ses terres. "Il est très important que Tyson Fury, après avoir fait ses cinq derniers combats aux États-Unis, revienne combattre au Royaume-Uni, estime Bob Arum. C'est un Britannique, il a beaucoup de fans à domicile. S'il se bat au Royaume-Uni et qu’il revient aux États-Unis, il amènera 10.000 Britanniques avec lui!"

Dillion Whyte et Joe Joyce en lice

En attendant, tout le monde a hâte de connaître le nom de son futur adversaire. Ce devrait être un boxeur britannique, à en croire son promoteur. Dillion Whyte et Joe Joyce, finaliste malheureux face à Tony Yoka aux JO 216, sont en lice pour se frotter au roi des poids lourds. Bob Arum estime qu’un affrontement contre Whyte (33 ans) serait " très attrayant" au Royaume-Uni. Reste à savoir si c’est envisageable. Si ce n’est pas le cas, l’option Joyce, invaincu chez les pros (tout comme Fury) ne manque pas non plus de piment.