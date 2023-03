Boxe: "Il croit que le vieux lion est fini ?", l'avertissement du vétéran Takam à Yoka

Adversaire de Tony Yoka ce samedi à Paris, Carlos Takam ne compte pas faire de la figuration malgré ses 42 ans. "Le vieux lion" en a encore sous la dent malgré deux défaites consécutives.

A 42 ans, Carlos Takam a encore faim. A la veille de son combat face à Tony Yoka, le boxeur franco-camerounais reste sur deux défaites, une aux points contre le Russe Arslanbek Makhmudov en septembre dernier, et un revers face à l'Anglais Joe Joyce par arrêt de l'arbitre à la 6e reprise, en juillet 2021. Malgré les derniers résultats, il représente toujours une référence et un danger pour ses adversaires, à commencer par le champion du monde 2016 qu'il connaît très bien.



"Je vais le fatiguer le petit jeune, il croit que le vieux lion est fini? Non je suis encore là, a promis Takam lors de la conférence de presse d'avant-combat. Le vétéran, il est encore jeune d'esprit et là, ça va faire mal."

"Je vais le prendre comme un adversaire"

Les deux hommes se connaissent bien puisque Yoka a longtemps servi de sparring partner à Takam avant de passer professionnel. "Tony dit souvent 'Carlos, c'est mon grand-frère'. Je respecte ça mais dans le ring, je ne vais pas le prendre comme un petit frère, je vais le prendre comme un adversaire", assure-t-il. Le natif de Douala au Cameroun a combattu le gratin de la catégorie, d'Anthony Joshua à Alexander Povetkin ou encore Joe Joyce.

En face, Tony Yoka voudra rebondir, dix mois après sa défaite face à Martin Bakole à Bercy. Un sacré coup d’arrêt dans sa conquête des sommets de la boxe. "J'ai à coeur de revenir avec une belle victoire. Pas juste une victoire, mais une victoire avec la manière, avoue le Tricolore. J'ai hâte de reboxer. J'ai envie de montrer que j'ai bossé, que j'ai eu une défaite, certes, mais que je peux rebondir par rapport à ça."