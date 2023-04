Boxe: "Je ne suis pas un combattant, je suis un boxeur", Anthony Joshua répond aux critiques

Reparti en conquête de ceinture mondiale avec une victoire contre Jermaine Franklin après ses deux défaites face à Oleksandr Usyk, Anthony Joshua a entendu les critiques sur son style de combat face à l’Américain. Mais le Britannique assume qui il est dans le ring et compte reconquérir le trône des lourds avec ses qualités.

Anthony Joshua peut-il retrouver les sommets? Battu deux fois par Oleksandr Usyk pour les titres IBF-WBA-WBO des lourds en 2021 et 2022, le Britannique a entamé sa reconquête début avril à Londres avec une victoire sur décision unanime face à l’Américain Jermaine Franklin. Un combat à l’issue duquel "AJ" a subi des critiques pour sa tactique trop prudente et son manque d’agressivité pour aller chercher un KO. Mais pas de quoi le déstabiliser. A trente-trois ans, l’homme qui a subi trois défaites sur ses six derniers combats sait qui il est dans le ring et l’assume.

"Il faut regarder les attributs de chacun, explique-t-il dans une interview à Sky Sports. Je suis plutôt grand, j’ai une longe allonge mais je ne serai jamais un cogneur. Si tu regardes ma personnalité, je ne suis pas la personne la plus agressive ou celle qui extériorise le plus. Je ne suis pas un combattant, je suis plus un boxeur. Il y a un processus de pensée, une méthode derrière la folie. J’ai toujours tenté de développer mon QI boxe mais sur douze rounds, il y a des moments où il faut combattre et je veux devenir quelqu’un qui combat dans la boîte."

Et Joshua de préciser: "Dans le combat contre Franklin, j’ai réalisé que j’étais dans le ring avec un contreur, quelqu’un qui essaie de vous toucher avec trois frappes quand vous en envoyez deux, donc j’ai changé mon plan. Je suis resté derrière mon jab, j’ai utilisé mes qualités et obtenu la victoire. Je peux construire là-dessus car il arrivera un jour où être juste un combattant ne marchera pas contre un certain type d’adversaire. Celui qui a des plans A, B et C, car il peut utiliser son jab, se déplacer et qu’il sait défendre, aura une meilleure chance de l’emporter lors d’un combat difficile. Je continue d’avancer dans ma quête d’être un combattant complet."

Elle devrait se poursuivre en fin d’année. Alors qu’on pensait vite le revoir sur les rings après son succès sur Franklin, Joshua a surpris en annonçant sur Instagram un prochain combat en décembre et non durant l’été. Un choix dicté par sa volonté de prendre le temps de mettre des choses en place avec son nouvel entraîneur américain, Derrick James. "Je réfléchis beaucoup, peut-être trop, sourit l’ancien champion du monde. Comme j’ai changé plusieurs fois de coach ces dernières années, je me suis dit que ce serait bon de se développer avec le nouveau pour avoir cimenté tout ce qu’il voulait la prochaine fois que je serai dans le ring. La seule façon de tester tout ce qu’il m’apprend est en combat mais au lieu de mettre la pression, je voulais dessiner une ligne sur le sable et dire que je ne combattrais pas avant cette date."

Mais à l’écouter, rien n’est figé non plus. "Si mon coach décide de me faire changer d’avis… Je suis capable de combattre en juillet ou en août. Ce n’est pas à l’ordre du jour à l’heure actuelle mais nous pourrions changer si mon coach aime ce qu’il voit." Alors que son promoteur Eddie Hearn a évoqué un magot saoudien pour un fabuleux "tournoi" des lourds en fin d’année avec Tyson Fury-Oleksandr Usyk et Deontay Wilder-Anthony Joshua au programme dans la même soirée, une rumeur accréditée par "AJ" qui a déclaré qu’il y avait "peut-être un peu de vrai derrière tout ça", les fans seraient très ouverts à un choc contre Wilder – attendu pendant des années pour l’unification totale de la catégorie mais qui ne s’est jamais matérialisé – pour lequel les deux protagonistes ont ouvert la porte récemment.

Avec peut-être un gros enjeu. Si la rumeur d’un prochain combat entre Fury et Andy Ruiz Jr (l’homme qui avait infligé à Joshua sa première défaite chez les pros) pour la ceinture WBC du Britannique se concrétise, voir la WBC ordonner un combat entre Joshua et Wilder pour désigner le challenger du champion qui sortira de Fury-Ruiz serait logique vu le classement de l’organisation, où Wilder apparaît au premier rang des challengers devant Ruiz et Joshua. Ce qui pourrait ensuite permettre de monter enfin le choc de feu 100% britannique entre Fury et Joshua, qui n’était pas loin de se faire ces derniers mois et que le second a encore réclamé après sa victoire sur Franklin, si les deux se sont imposés. "Tranquille" à ce stade de sa carrière, selon ses propres mots, Anthony Joshua a encore de nombreux défis qui l’attendent s’il veut les relever.