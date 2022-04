Boxe: l'impressionnante photo du visage tuméfié d'Ugas après sa défaite contre Spence

Battu sur décision de l’arbitre dimanche dernier par Errol Spence Jr, le boxeur cubain Yordenis Ugas a posté sur ses réseaux sociaux une impressionnante photo montrant les dégâts causés à son œil droit.

Lorsque l’arbitre a été contraint à mettre fin au combat contre Errol Spence Jr, dimanche dernier à Dallas, Yordenis Ugas avait déjà le visage déformé par les coups. Dans le combat pour les titres WBC, IBF et WBA, le Cubain avait subi la loi de l’impitoyable Américain, qui l’avait contraint à un KO technique au dixième round. Une semaine après, le boxeur a donné de ses nouvelles en postant une impressionnante photo de lui sur ses réseaux sociaux.

Sur celle-ci, on le voit le visage encore tuméfié, extrêmement gonflé sur le côté droit, au point qu’il est impossible encore d’apercevoir son œil. Pendant le combat déjà, ce sont les craintes quant à sa vision qui avaient imposé l’intervention de l’arbitre. "Mon œil était fermé comme ça et saignait pendant 40h, comme si c’était des larmes de sang", a-t-il écrit en légende.

"Je suis un guerrier"

"Maintenant, il s’est ouvert, a tout de même tenu à rassurer Ugas. Dans les prochains jours, si Dieu le veut, lorsque le gonflement et les ecchymoses auront disparu, je retournerai chez le docteur pour connaitre la prochaine étape." À l’en croire, l’une des priorités du Cubain serait d’analyser son combat. "Jusqu’au 7e round, je pense que j’étais compétitif et j’ai réussi à me battre trois rounds de plus avec un œil comme ça. Je suis un guerrier."

Dans le Texas, Ugas, 35 ans, a connu sa cinquième défaite en 32 combats professionnels face à Spence, toujours invaincu en carrière. Un coup d’arrêt pour celui qui avait connu en août 2021 le sommet de sa carrière en envoyant à la retraite la légende Manny Pacquiao. "Je suis revenu d’un bilan de 15-3 et deux sans combattre pour affronter cinq champions du monde, dont Porter, Pacquiao et Spence. Je suis fier de ce qu’on a acommpli", parvenait-il à se réjouir après sa défaite.