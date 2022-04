Boxe: impressionnant pour son retour, Spence terrasse Ugas et envoie un message à Crawford

Dans la nuit de samedi à Dallas, Errol Spence Jr est venu à bout de Yordenis Ugas sur KO technique. Désormais champion WBC, IBF et WBA, le boxeur américain a défié Terrence Crawford pour unifier toutes les ceintures.

Le monde de la boxe voulait savoir où il en était, après un seul combat en deux ans. Errol Spence Jr a, comme il sait si bien le faire, remis les poings sur les i. Dans la nuit de samedi à dimanche à Dallas, chez lui, l’Américain a pris le meilleur sur un redoutable Yordenis Ugas, par KO technique au dixième round. Toujours invaincu chez les professionnels, "The Truth" possède désormais les titres WBC, IBF et WBA des welters et lorgne sur la ceinture WBO, détenue par Terrence Crawford, à qui il a immédiatement adressé un défi.

Avant cela, Spence a tout de même souffert, même s’il a globalement dominé le combat. Au sixième round, il a même été envoyé dans les cordes par une superbe droite du Cubain, mais ce premier accroc l’a transcendé. L’homme aux 27 victoires en 27 combats s’est alors repris et a entamé un long travail de sape, qui a fini par porter ses fruits dans le dixième round. Soulé de coups et le visage déformé par le combat, Ugas a vu ses souffrances arrêtées par le médecin, qui a sommé l’arbitre de mettre fin au match.

Crawford partant pour un choc

"Tout le monde sait ce que je veux maintenant, je veux Terrence Crawford, s’est exclamé le Texan, 32 ans, à peine la victoire savourée. C’est le combat que je veux, c’est le combat que tout le monde veut. Terrence, j’arrive pour cette putain de ceinture!" Son appel du pied a immédiatement trouvé un écho : sur Twitter, Crawford, 34 ans, l’a félicité pour sa victoire… et s’est dit partant pour un choc des titans. "Félicitations, gros combat. Maintenant, le vrai combat va commencer. Trêve de bavardages, allons-y! Garde ces ceintures au chaud pour moi", a écrit son compatriote et rival.

La perspective de cette affiche, attendue depuis des années et qui permettrait de désigner le meilleur boxeur américain en activité, fait forcément saliver. L’affrontement n’a pas pu encore avoir lieu jusqu’alors pour des questions de promoteurs et à cause des soucis de santé de Spence: ce dernier a passé plus d’un an sans boxer entre septembre 2019 et décembre 2020 après un énorme accident de voiture. À son retour, il était venu à bout de Danny Garcia, mais un détachement de la rétine l’avait empêché de croiser les gants contre Manny Pacquiao, qui avait finalement été envoyé à la retraite par Ugas.