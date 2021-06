Boxe: l’interminable face-à-face entre Fury et Wilder en conférence de presse

Tyson Fury et Deontay Wilder ont fait le show lors de l’annonce de leur troisième combat, mardi à Los Angeles. Le Britannique et l’Américain, qui s’affronteront à nouveau le mois prochain, sont restés près de cinq minutes à se regarder dans le blanc des yeux. Pour mieux se défier.

Une éternité. Ou presque. Tyson Fury et Deontay Wilder sont restés un (très) long moment face-à-face lors de la présentation de leur troisième combat, mardi à Los Angeles. Sur la scène du Novo Theater, les deux boxeurs se sont jaugés, les yeux dans les yeux, durant près de cinq minutes. A huis clos. Sans broncher. Et ils auraient sans doute pu rester beaucoup plus longtemps si Malik Scott, le nouvel entraîneur de Wilder, n’avait pas mis fin à la démonstration de virilité. "On a gagné", a lâché un proche de Fury lorsque les deux rivaux se sont enfin séparés.

A un mois de leur nouveau combat, le 24 juillet à Vegas, les poids-lourds ont annoncé la couleur. "Ça va être un bain de sang", a prévenu Wilder, avant de bouder la presse et de laisser son coach s’exprimer à sa place. Fury, lui, est arrivé torse nu en lançant: "le champion est là!" Avant de tancer son adversaire: "Je crois que son silence montre sa fragilité mentale".

"J’espère qu’il proposera plus cette fois"

Après un premier match nul en 2018, le Mancunien de 32 ans, récemment installé dans le Nevada, l’a emporté en février 2020. "Je vais lui rentrer dedans comme un 38 tonnes, a promis Fury sur un ton provocateur. J’espère qu’il proposera plus sur le ring que la dernière fois". L’entraîneur de l’Américain (35 ans) a répliqué en affirmant que son poulain était prêt à reconquérir sa ceinture mondiale WBC par KO. De quoi s’attendre à affrontement particulièrement électrique le mois prochain.