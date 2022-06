Boxe: la femme de Tyson Fury doute fortement de la retraite de son mari

Paris Fury, la compagne de Tyson, est persuadée que son mari ne va pas rester longtemps sans combattre. Le "Gypsy King" a pourtant annoncé sa retraite à la suite de sa victoire face à Dillian Whyte pour la ceinture WBC des lourds, en avril dernier.

Que les fans inconditionnels du "Gypsy King" se rassurent: même sa femme ne croit pas en sa retraite. Alors que Tyson Fury a répété à l’envie son intention de ranger les gants au placard après avoir remporté la ceinture WBC des poids lourds contre Dillian Whyte à Wembley en avril dernier, Paris, sa compagne, a émis de gros doutes sur la capacité de son mari à rester loin du ring.

"J’aimerais qu’il prenne sa retraite. Mais il y a quelque chose au fond de moi qui me dit qu’il a envie d’un autre combat”, a confié Paris Fury dans l’émission Talk TV ce mercredi soir. C'est l'instinct féminin, il y a quelque chose qui l'appelle encore. En tant qu'épouse, je regarde et je me demande: 'Tu as fini?' J'espère que oui. J'espère qu'il choisira une autre voie, mais honnêtement, je pense qu'il y a un point d'interrogation."

Paris Fury: "Je ne pense pas que ce soit la fin"

"Après le premier combat avec Deontay Wilder (en octobre 2021), je l'ai supplié de ne plus se battre, a-t-elle poursuivi. Et puis il s'est battu à nouveau (contre Whyte en avril) et maintenant il dit qu'il a de nouveau arrêté. Je ne pense pas que ce soit la fin", a insisté Paris Fury.

Il faut dire que Tyson Fury en personne a d’ores et déjà émis l’idée d’un retour. Interrogé dans le cadre de l’émission web The Lowdown, le champion WBC des lourds a évoqué la possibilité de remettre les gants pour défier l’Ukrainien Oleksandr Usyk si ce dernier bat encore Anthony Joshua lors de leur deuxième combat prévu le 20 août prochain. Seule condition pour le convaincre de combattre et donc sortir de sa retraite? Sortir le chéquier et le payer 500 millions, rien que ça.