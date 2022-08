Boxe: "Le combat est fait", le co-promoteur de Fury annonce le choc contre Usyk (avec un mais)

Co-promoteur de Tyson Fury, Frank Warren a pris la parole pour annoncer que le possible combat d’unification totale des lourds face à Oleksandr Usyk était en très bonne voie. Reste juste à trouver un lieu pour accueillir le choc… et offrir un assez gros chèque pour satisfaire les demandes des deux boxeurs.

Pour une fois, les choses semblent aller vite. Trois jours après la deuxième victoire signée Oleksandr Usyk face à Anthony Joshua, pour conserver ses titres IBF-WBA-WBO des lourds (en ajoutant la prestigieuse ceinture The Ring), le monde du noble art voit s’accélérer les informations autour d’un possible choc d’unification entre l’Ukrainien et Tyson Fury, toujours champion WBC qui a jusqu’au 26 août pour confirmer sa retraite et abandonner sa ceinture ou la garder.

Alors que le Daily Mail a expliqué que des négociations étaient déjà en cours entre les deux camps, avec l’Arabie Saoudite en candidate pour accueillir le combat le 17 décembre à la veille de la finale de la Coupe du monde au Qatar, son co-promoteur Frank Warren a confirmé que l’histoire sentait plutôt bon. "Je suis confiant", lance le patron de Queensberry Promotions dans une interview à iFL TV. Avant d’y aller franco: "Ce combat est fait! Les deux parties le veulent donc tomber d’accord pour ce combat n’est pas un problème. Le seul truc à voir, c’est l’endroit où il aura lieu et faire en sorte de satisfaire les demandes financières des deux boxeurs."

Si organiser un combat tourne souvent au parcours du combattant dans le noble art, la situation des deux hommes permet de faciliter les choses. "On a eu des conversations avec le clan Usyk avant son combat contre Joshua, précise Warren. Usyk est agent libre, il n’est pas lié à une télévision. Nous n’avons aucun problème avec ses managers, Alexander Krassyuk et Egis Klimas, qui sont de bonnes personnes. Mon fils a parlé à Alex depuis le combat et Bob Arum (patron de Top Rank et autre co-promoteur de Fury, ndlr) a parlé à Egis. Ils ne poseront pas de problème pour faire ce combat. Il n’y a rien pour se mettre en travers de ce combat. La seule chose qui peut poser problème est de décider l’endroit qui générera le plus d’argent."

Warren explique ne pas avoir connaissance d’approche directe de l’Arabie Saoudite. Mais il sait que différents lieux sont déjà candidats pour accueillir le choc. "On n’a pas parlé avec les Saoudiens, précise-t-il. Mais c’est un combat que les deux boxeurs veulent, un combat historique avec quatre ceintures en jeu. C’est probablement le plus gros combat depuis le premier Ali-Frazier. Ils sont tous les deux invaincus, Tyson est le meilleur de sa génération et beaucoup pensent que Usyk est le meilleur boxeur de la planète toutes catégories confondues. Il s’agit de désigner le meilleur poids lourd au monde. On ne peut rien faire de mieux que ça. Ce genre de choses arrive très rarement."

Et de poursuivre: "Si un pays veut accueillir ce combat, il faudra sortir un gros chèque. On ne peut pas faire de combat à Wembley avant le printemps prochain, au plus tôt, et on veut l’organiser avant la fin de l’année donc il faudra aller ailleurs. Cardiff n’est pas possible non plus car on ne peut pas générer assez d’argent par rapport à ce que les deux boxeurs réclament. Différents endroits sont intéressés, on verra qui propose le plus d’argent."

Pour le 17 décembre comme la rumeur l’annonce? "Il faut demander à Usyk car c’est lui qui sort d’un combat, répond Warren. Tyson est prêt à y aller, il s’entraîne régulièrement, aucun problème pour combattre en novembre ou décembre. Mais Usyk sort d’un combat de douze rounds, je suis sûr qu’il va vouloir prendre un peu de vacances donc c’est lui qui décidera. Beaucoup de choses se passent dans sa vie en dehors de la boxe, tout comme pour Tyson qui vient de perdre son cousin. Les deux vivent des moments difficiles pour leur famille." Avant sans doute de se retrouver pour le plus gros combat de leur carrière.