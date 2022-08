Boxe: Comment l’Arabie Saoudite semble vouloir voler la lumière au Qatar avec Usyk-Fury

Attendu par le monde de la boxe suite à la deuxième victoire d’Oleksandr Usyk sur Anthony Joshua, le choc d’unification totale des lourds entre l’Ukrainien et Tyson Fury serait déjà en négociations. Avec un candidat déclaré pour l’accueillir: l’Arabie Saoudite. Qui aimerait l’organiser à une date parfaite pour voler un peu la vedette au Mondial de football chez le Qatar voisin.

Dans le sport, la roue ne s’arrête jamais de tourner. A peine un événement passé que les yeux se tournent déjà vers le prochain. Quelques minutes après la nouvelle victoire d'Oleksandr Usyk sur Anthony Joshua, pour ajouter la ceinture The Ring aux titres IBF-WBA-WBO des lourds qu’il remettait en jeu après les avoir pris au Britannique en septembre dernier, le monde de la boxe était déjà passé à un rendez-vous espéré par tout le milieu.

Un choc XXL entre l’Ukrainien et Tyson Fury, toujours champion WBC pour l'instant (il a jusqu’au 26 août pour confirmer sa retraite et abandonner ce titre ou le garder), pour la première unification totale à quatre ceintures – et même cinq avec la version The Ring – dans l’histoire de la catégorie (les champions incontestés des lourds dans le passé l’ont été à des époques à une, deux ou trois ceintures). "Je veux l’affronter et je suis sûr qu’il veut m’affronter aussi, a vite lâché Usyk au micro. Si je ne combats pas Tyson Fury, je ne combats pas du tout."

Peu après, le "Gypsy King" semblait confirmer sur les réseaux sociaux qu’il était partant même s’il faudra sortir "le putain de chéquier". Résultat? Selon le Daily Mail, des négociations sont déjà en cours entre les deux camps. Et un pays semble candidat à accueillir ce combat tant attendu (il ne peut pas se faire aux Etats-Unis car Fury est interdit de territoire US en raison de ses relations avec le mafieux irlandais Daniel Kinahan): l’Arabie Saoudite, cadre de la revanche Usyk-Joshua ce samedi après avoir accueilli la revanche Joshua-Ruiz en 2019.

"Nous sommes très intéressés par le combat pour le titre incontesté des poids lourds, confirme le prince Mohammad Abdulaziz, ministre des sports saoudien. Nous cherchons à le faire dans la ville de Riyad." Avec un détail très intéressant sur la date. Les Saoudiens souhaiteraient en effet organiser la chose le 17 décembre prochain. Particularité? Ce samedi correspond à la… veille de la finale de la Coupe du monde au Qatar, prévue le 18 décembre. Alors que les relations entre les deux pays ont été très tendues ces dernières années, l’Arabie Saoudite fermant un temps ses frontières et suspendant ses relations diplomatiques avec le Qatar, ce choix ne paraît pas anodin.

Alors que les yeux du monde du sport devaient être rivés sur le Qatar ce week-end-là, l’importance d’un choc entre Usyk et Fury pour l’unification des lourds ferait bouger la lumière sur l’Arabie Saoudite quelques heures avant la finale de la Coupe du monde. Un pied-de-nez régional qui plairait à coup sûr aux dirigeants saoudiens et à leur volonté de sportwashing (laver son image par le sport). Reste à savoir si la chose va se faire. En boxe, les rumeurs ont trop souvent tendance à ne pas devenir réalité pour s’enflammer à l’avance.