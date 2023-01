Boxe: Tyson Fury défie Francis Ngannou pour un "énorme combat"

Le champion britannique de boxe Tyson Fury a dit vouloir organiser un combat face à Francis Ngannou avec des règles un peu particulières. Ce qui semble correspondre au souhait du champion camerounais de MMA.

Les planètes sont peut-être en train de s'aligner pour un duel épique entre Tyson Fury et Francis Ngannou. Le "Gypsy King" a en tout cas fait sensation en défiant publiquement le champion camerounais de MMA pour un combat de boxe. Dans une interview diffusée samedi 21 janvier par Seconds Out, le Britannique propose un duel pour déterminer qui est l'homme le plus fort au monde avec des conditions singulières.

"Francis Ngannou, je sais que tu n'es plus sous contrat avec l'UFC, a-t-il déclaré. Tu veux te faire beaucoup d'argent? Viens voir le Gypsy King. Faisons un énorme combat pour le baddest MF (titre honorifique de baddest motherfucker, ndlr) de cette planète. Et pimentons tout ça: dans une cage, avec des gants de MMA, sous Queensberry (règles de la boxe anglaise) et avec un arbitre badass comme Mike Tyson!"

Ngannou a fait la même proposition

La proposition tombe bien: Francis Ngannou, qui a effectivement quitté l'UFC avec la ceinture des poids lourds, a déclaré envisager d'affronter Anthony Joshua ou Tyson Fury dans des combats de boxe anglaise dès cette année. "Avec un peu de chance, cela se fera au plus tard en juillet et au moins deux fois cette année", a dit le "Predator", âgé de 36 ans. "Ce sera contre n'importe qui. Si c'est Tyson Fury, je prends", avait-il ajouté.

À cette occasion, Francis Ngannou avait justement imaginé un combat avec les règles décrites par Tyson Fury: "Je n'ai aucun problème à boxer même avec des avec des gants de quatre onces (plus petits que des gants de boxe anglaise et notamment utilisés en MMA), donc oui. Peut-être avec des gants de quatre onces, peut-être dans une cage de MMA, on verra bien".

En attendant sa réponse à la sortie de son potentiel futur rival, Francis Ngannou passe manifestement du bon temps à Riyad, où il a pris la pose avec Cristiano Ronaldo. Quant à Tyson Fury, 34 ans, champion WBC des poids lourds, ce défi lancé remet en doute l'organisation du combat tant attendu contre Oleksander Usyk (détenteur des trois autres ceintures de la catégorie). "Si le contrat n'est pas signé avec Usyk pour le combat du siècle en boxe, alors nous ferons le combat de Ngannou. Que ce soit à Las Vegas ou à Wembley, qui sait. Nous le saurons très bientôt, je pense", a-t-il fait savoir, rejetant manifestement la faute sur l'Ukrainien.