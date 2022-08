Boxe: le mea culpa de Joshua, après son craquage post-défaite face à Usyk

Défait par Oleksandr Usyk samedi soir, Anthony Joshua a eu du mal à digérer sa défaite, enchaînant les craquages. Le Britannique a finalement fait son mea culpa, reconnaissant avoir été débordé par les émotions.

Anthony Joshua a vraiment eu du mal à digérer sa défaite face à Oleksandr Usyk. Battu pour la deuxième fois par Oleksandr Usyk dans sa tentative de conquête des titres WBA, IBF et WBO des lourds, dans la nuit de samedi à dimanche en Arabie Saoudite, par décision partagée des juges (113-115, 115-113, 116-112), le Britannique a perdu le fil à l'issue du combat, se laissant rattrapé par des émotions multiples, y compris en coulisse, où il avait sèchement répondu à un spectateur lui disant de "rester professionnel" après son revers.

Sur le ring, Joshua avait également fait preuve d'un comportement explosif. Après proclamation de sa défaite, le boxeur de 32 ans avait jeté deux des ceintures d'Usyk hors du ring avant de prendre la direction des vestiaires. Puis celui-ci était revenu en trombe pour serrer la main de l'Ukrainien afin de le féliciter, s'agenouillant même devant son bourreau. Mais le plus étrange restait à venir : il a ensuite pris le micro et s'est lancé dans une diatribe remplie de jurons, discutant du combat, de sa carrière, de la crise en Ukraine avant d'applaudir le champion dans une salle circonspecte.

"J'ai eu deux combats"

Au lendemain de ses coups de sang, Anthony Joshua a publié un message sur Instagram pour s'excuser. "Je souhaite à Oleksandr Usyk un succès continu dans sa quête de grandeur. Tu es un champion. Hier, j'ai dû me mettre mentalement dans un endroit sombre pour concourir pour les ceintures de championnat. J'ai eu deux combats, un avec Usyk et un avec mes émotions et les deux ont pris le dessus sur moi. Je serai le premier à l'admettre, je me suis laissé tomber. J'ai agi par pure passion et émotion et quand elles ne sont pas contrôlées, ce n'est pas génial. J'aime tellement ce sport et je vais m'améliorer à partir de maintenant. Respect", a-t-il écrit.

Un message qui fait écho à son comportement en conférence de presse, où il est apparu en larme après sa défaite. "C'est vraiment très difficile pour moi de dire que je suis fier de moi. Je ne ressens rien. Je suis juste contrarié, vraiment, au plus profond de mon cœur."