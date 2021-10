Boxe: le père de Fury a tranché pour le prochain adversaire

Le père de Tyson Fury s'est exprimé sur l'identité du prochain adversaire de son fils: ce sera Oleksandr Usyk et personne d'autre.

Tyson Fury a profité de la vie et fêté sa victoire après le terrible combat, l’un des plus grands de l’histoire, qui l’a vu terrasser Deontay Wilder pour la troisième fois, mais il pourrait très vite se pencher sur la suite. Celui qui se définit comme le plus grand combattant de son époque a refusé de se projeter, mais il peut désormais se tourner vers une potentielle unification des titres face à l'Ukrainien Oleksandr Usyk, qui a créé une énorme surprise le mois dernier en battant par décision unanime Anthony Joshua, pour s'emparer des ceintures WBA, WBO et IBF.

Un combat programmé dans douze mois ?

"Il doit combattre Usyk et personne d’autre à mon sens, a estimé le père de Tyson Fury, interrogé par Talk Sport. Je ne m'embêterais pas avec les autres, ils ne combattent pas dans la même catégorie. Est-ce que Dillian Whyte traiterait avec Deontay Wilder ? Non. Alors pourquoi voulez-vous que mon fils le mette KO. On ne voit le meilleur de Tyson que lorsqu'il affronte les plus forts. Un défi comme celui qu'il vient tout juste de relever (contre Wilder), et c'était un grand combat. Pour moi, je lui ai dit : Usyk, sinon ce n’est pas la peine."

En dominant Wilder au terme d’un combat dantesque, Fury a conservé sa ceinture WBC des lourds. Joshua et Usyk étant destinés à une revanche après que le premier a activé une clause de second combat dans son contrat, l'équipe de Fury a laissé entendre qu'il affronterait le vainqueur de ce combat dans environ 12 mois. "Peut-être à cette époque de l'année prochaine, à l’automne, a indiqué le promoteur de Fury le week-end dernier. Ils parlent d'organiser ce combat en mars, ils auront donc besoin de six mois après cela, et c'est à ce moment-là que cela se produira."

La défaite de Joshua a rendu caduque un potentiel combat contre Fury. Mais, si d'aventure Joshua venait à récupérer ses ceintures après sa revanche contre Usyk, l'unification du titre mondial dans un affrontement entre les deux Anglais redeviendrait possible.