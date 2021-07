Boxe: Fury positif au Covid, le troisième combat face à Wilder reporté

Le championnat du monde des poids lourds entre Tyson Fury et Deontay Wilder, prévu pour le 24 juillet prochain, va être reporté à une date ultérieure, probablement en octobre. Selon les informations de ESPN, le boxeur britannique est positif au Covid-19 et ne pourra défendre son titre WBC face à l’Américain.

C’est à se demander si l’on assistera bien à cette belle tant attendue entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Après des mois de négociation et de discussions entre avocats et promoteurs pour organiser ce troisième combat entre l’Anglais et l’Américain, le duel de titans n’aura finalement pas lieu à la date prévue du 24 juillet.

Si l’hypothèse d’un report avait pris du poids ces derniers jours en raison de cas positifs au Covid-19 dans le clan de Tyson Fury, le "Gypsy King" aurait lui-même été contaminé selon les informations de ESPN. Impossible, dans de telles conditions, de maintenir le programme pour ce troisième championnat du monde face au "Bronze Bomber".

En attendant de pouvoir préparer son retour au ring dans les meilleures conditions, puisqu'il n’a plus combattu depuis sa victoire face à Wilder en février 2020, Tyson Fury rentrerait au Royaume-Uni avant de se relancer un camp d’entraînement aux Etats-Unis quelques semaines avant la nouvelle date du combat.

Selon les informations du journaliste spécialisé Dan Rafael, Tyson Fury aurait simplement reçu un dose de son vaccin anci-Covid. Au grand dam du clan Wilder.

"Si Tyson Fury et son équipe avaient fait ce qu’ils auraient dû faire et disaient qu’ils l’avaient fait, ce combat serait lancé et non annulé, a pesté Shelly Finkel, manager de Deontay Wilder pour le site World Boxing News. Deontay a fait ce qu’il était censé faire. Il a reçu ses deux doses de vaccin Pfizer, tout comme les membres de son équipe. Il est prêt à partir, et c’est parce que Fury n’a pas fait ce qu’il était censé faire."

Un duel reporté au 9 octobre?

En attendant une éventuelle confirmation de la part de l’un des deux camps, le site américain livre les premières pistes pour le report de ce troisième combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder. Sauf surprise, le lieu ne devrait pas changer et les deux monstres devraient bien se faire face à la T-Mobile Arena de Las Vegas afin, notamment, de pouvoir compter sur la présence de fans anglais en raison de l’assouplissement des déplacements en direction des Etats-Unis.

Pour ce qui est de la date, le week-end du 9 octobre tiendrait la corde. Impossible de l’organiser plus tôt en raison du choc Pacquiao-Spence Jr du 21 août, du retour dans le ring de Canelo Alvarez courant septembre et de plusieurs événements de l’UFC diffusés sur la même chaîne que le combat entre Tyson Fury et Deontay Wilder.

Débutée en décembre 2018, la bataille entre les deux géants de la catégorie poids lourds s'offrira bien une trilogie. Mais pour profiter de ce choc pour le titre WBC entre le "Gypsy King" et le "Bronze Bomber" il faudra encore un peu patienter.