Boxe: pourquoi Spence-Crawford est un combat historique (et si attendu)

Attendu par le monde de la boxe depuis des années, le choc entre Errol Spence Jr et Terence Crawford aura enfin lieu ce week-end à Las Vegas (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1). Les deux Américains invaincus vont se disputer la couronne incontestée à quatre ceintures des welters. RMC Sport vous explique pourquoi ce combat sort vraiment de l’ordinaire.

Parce qu’il est fait (presque) au moment parfait

Le monde de la boxe attend le choc entre Errol Spence Jr (28-0, 22 KO; 33 ans) et Terence Crawford (39-0, 30 KO; 35 ans) depuis la montée de ce dernier chez les welters, en juin 2018. Vainqueur de Jeff Horn pour la ceinture WBO pour ses débuts dans la catégorie, "Bud" fait déjà sens comme plus gros adversaire possible pour "The Truth", alors seulement champion IBF. Mais les problèmes liés à des promoteurs différents – Crawford était chez Top Rank jusqu’à fin 2021, Spence est avec PBC – ont longtemps empêché l’affaire de se faire. Et même une fois Crawford loin de Top Rank, il aura fallu plus d’un an pour trouver un accord.

Avantage? Avec tout cette attente, Spence a eu le temps d’aller chercher deux autres titres, la version WBC avec sa victoire sur Shawn Porter en septembre 2019 et la version WBA avec son TKO infligé à Yordenis Ugas lors de sa dernière sortie sur un ring en avril 2022. Et la couronne incontestée à quatre ceintures des welters pourra bien être en jeu pour le choc. Crawford, lui, a eu le temps de s’acclimater encore plus à cette division. Le combat aurait peut-être été meilleur il y a deux-trois ans, avec deux boxeurs plus jeunes, voire avant l’accident de voiture de Spence à l’automne 2019, et encore ce n’est pas sûr, mais sa portée historique est renforcée en le montant maintenant.

Parce qu’il va sacrer le premier champion à quatre ceintures des welters…

Catégorie historique de la discipline, les welters ont vu passer certains des plus grands noms de l’histoire du noble art, de Sugar Ray Robinson à Floyd Mayweather en passant par Sugar Ray Leonard ou Tommy Hearns (liste très loin d’être exhaustive). Mais depuis l’introduction d’une quatrième ceinture pour devenir champion incontesté, la WBO au milieu des années 2000, personne n’est parvenu à unifier les quatre titres majeurs de cette catégorie. Cette fois, ce sera fait. Peu importe le vainqueur à Las Vegas, il sera assis seul sur le trône des welters, dixième champion à quatre ceinture de l’histoire de la boxe masculine toutes catégories confondues.

Avec une quête historique en plus côté Crawford: "Bud" a déjà réalisé la chose chez les super-légers et peut devenir le premier boxeur à devenir champion incontesté dans deux divisions différentes depuis l’instauration de l’ère à quatre ceintures. Naoya Inoue est également en route pour réaliser l’exploit après l’avoir signé chez les coqs et battu Stephen Fulton ce mardi pour deux titres des super-coqs. Oleksandr Usyk peut également y parvenir s’il bat Tyson Fury pour prendre la dernière ceinture qui lui manque chez les lourds après les avoir toues ramassées chez les lourds-légers.

… et peut-être le meilleur boxeur au monde

Certains préfèrent Naoya Inoue, et on peut les comprendre (on pense pareil) après sa démonstration contre Stephen Fulton. D’autres votent Oleksandr Usyk. Certains vont se tourner vers Saul "Canelo" Alvarez. Peu importe, c’est le principe. Subjectif, le mythique classement pound-for-pound du noble art existe pour tenter de désigner le meilleur boxeur de la planète toutes catégories confondues. Et pour beaucoup, ce sera l’homme qui finira le bras levé à l’issue du choc Spence-Crawford.

Le vainqueur restera invaincu, deviendra le premier à unifier les welters à quatre ceintures et aura battu son rival générationnel. Avec deux hommes unanimement rangés parmi les cinq meilleurs boxeurs de la planète par tous les classements de spécialistes qui comptent avant même de se retrouver entre les cordes, il est tout sauf ubuesque de se dire que le vainqueur sortira avec ce statut officieux aux yeux de beaucoup. On ne fait pas beaucoup mieux que Spence et Crawford sur un ring. Les amoureux de la discipline peuvent se réjouir de les voir le partager.

Parce que l'attente autour est énorme (et très rare)

La phrase est signée Terence Crawford. Quelques jours après l’officialisation de son rendez-vous tant attendu contre Errol Spence Jr, le champion WBO des welters avait désigné ce combat "le plus gros des dix dernières années, voire plus". Vérité ou hyperbole? On est plutôt dans la première solution. Sur les dix dernières années, il est difficile de trouver plus attendu par les fans de boxe. Il y a bien sûr le combat entre Floyd Mayweather et Manny Pacquiao pour trois titres chez les welters, en mai 2015. S’il était attendu plusieurs années auparavant et avait déçu sur le plan sportif, ce choc entre deux stars ultra populaires restait un summum immanquable, la preuve avec plus de 4,5 millions de pay-per-views vendus aux Etats-Unis, record historique pour un combat de boxe.

Un record qui avait failli être battu deux ans plus tard par Mayweather contre… Conor McGregor, la superstar de l’UFC (MMA), un choc ultra attendu mais plus pour le côté cirque que pour l’intérêt sportif. On peut aussi évoquer le premier combat entre Canelo Alvarez et Gennadiy Golovkin en septembre 2017, lui aussi ultra attendu par les aficionados de boxe et même au-delà. Côté poids lourds, la catégorie reine de la discipline, celui qui ressort sur la période est le deuxième épisode entre Tyson Fury et Deontay Wilder pour la ceinture WBC, en février 2020, qui faisait saliver d’avance après avoir vu le Britannique déjouer les pronostics lors du premier et se relever après avoir été mis à terre par le punch de l’Américain, ce dont beaucoup ne le pensaient pas capables. Vu le statut des deux, leurs parcours, leur rivalité longtemps jouée en parallèle, Spence-Crawford joue clairement dans la même cour que tous ces combats. Il est peut-être même tout en haut de la pile.

Parce que les deux sont des cracks du ring

Au-delà des considérations historiques et d’une grosse attente qui prend fin, ce premier combat entre Spence et Crawford – une clause de revanche peut être activée sous trente jours par le perdant et oblige à un deuxième épisode avant fin 2023 – s’annonce comme un bonbon savoureux en raison des qualités des deux hommes dans le ring. D’un côté, un Spence très complet, versatile, précis, efficace, qui impose un rythme de coups de folie, le plus gros de la catégorie et de loin. De l’autre, un Crawford qui sait changer de garde (droitier ou gaucher) à foison tout en restant aussi efficace, une rareté, et maître absolu des contres ave cette capacité à punir votre agressivité dès qu’il en a l’opportunité. Si vous aimez le noble art, voir ces deux artistes du ring à l’œuvre l’un contre l’autre ne pourra que vous plaire. Trop de talent réuni entre les cordes. Las Vegas s’apprête à vivre un choc historique et de très, très haut niveau.