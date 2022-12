Boxe: Terence Crawford, le welter en concurrence avec un lourd (Usyk) pour marquer l'histoire

Champion WBO des welters, Terence Crawford remet son titre en jeu contre David Avanesyan ce week-end (à partir de 3h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 1). L’Américain, un des meilleurs boxeurs de la planète, se retournera ensuite vers l’attendu combat d’unification totale contre Errol Spence Jr pour devenir le premier homme champion incontesté à quatre ceintures dans deux catégories. Une page d’histoire qui pourrait également être écrite par un certain Oleksandr Usyk.

Ils ne boxent pas dans la même catégorie, loin de là. Mais ils partagent la même quête. Celle des livres d’histoire et de l’éternité pugilistique. Qui deviendra chez les hommes – Claressa Shields l’a déjà réalisé chez les femmes – le premier champion unifié et incontesté dans deux catégories depuis le début de l’ère des quatre ceintures (WBC, WBA, IBF, WBO) au début des années 2000? D’un côté, l’Américain Terence Crawford, ancien roi incontesté des super-légers et actuel champion WBO des welters, qui remet son titre en jeu ce week-end chez lui, à Omaha (Nebraska), face au Russe David Avanesyan.

>> Vivez Crawford-Avanesyan avec le Pass Combat RMC Sport

De l’autre, l’Ukrainien Oleksandr Usyk, ancien patron incontesté des lourds-légers et actuel champion WBA-IBF-WBO-The Ring des lourds, qui n’a pas de prochain combat au programme à l’heure actuelle. L’idée pour chacun? Récupérer la ou les ceinture(s) manquante(s) pour signer ce doublé. Dont le premier auteur le restera à jamais (Josh Taylor, Canelo Alvarez, Jermell Charlo et Devin Haney sont les quatre autres boxeurs actifs en position de le réaliser s’ils arrivent à conquérir une nouvelle catégorie, sans doute bientôt rejoints par Naoya Inoue, mais aucun n’en est proche comme les deux autres).

Pour Crawford, il s’agira de battre son compatriote Errol Spence Jr, champion WBC-WBA-IBF des welters. Pour Usyk, la route passera par le Britannique Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC. Problème? Ces deux chocs hyper attendus ne se matérialisent pour l’instant pas. Pour Usyk-Fury, cela devrait être le cas dans les premiers mois de 2023. Le noble art espère la même chose pour Crawford-Spence mais les dernières semaines n’ont pas donné de signes très positifs. Alors que tout semblait écrit pour réunir les deux Américains dans le ring après la victoire de Spence sur Yordenis Ugas en avril pour ajouter la couronne WBA à sa collection, avec un Crawford plus libre de ses mouvements après avoir quitté Top Rank et Bob Arum quelques mois plus tôt, les négociations n’ont pas abouti.

Crawford a expliqué les raisons en longueur, de son point de vue en tout cas, en détaillant les raisons de son refus d’un deal qu’il n’estimait trop à son désavantage. Alors qu’il souhaitait absolument boxer une fois cette année, sa dernière sortie dans le ring remontant à son TKO infligé à Shawn Porter en novembre 2021, "Bud" a donc préféré lâcher l’affaire pour aller affronter Avanesyan. Un combat qui lui rapportera la coquette somme de… 10 millions de dollars, promise par la nouvelle plateforme BLK Prime qui diffusera ce choc aux Etats-Unis.

On ne va pas se mentir: voir Crawford-Avanesyan quand on espérait Crawford-Spence offre un goût amer. Membre du top 5 pound-for-pound (toutes catégories confondues) de l’immense majorité des spécialistes depuis plusieurs années, brillant technicien qui en rend plus d’un fou avec sa faculté à passer de gaucher à droitier à tout moment, considéré par beaucoup comme l’actuel meilleur boxeur de la planète même s’il est souvent relégué dans l’ombre médiatique avec sa personnalité plutôt réservée au micro, Crawford s’avance en immense favori face au Russe champion d’Europe EBU de la catégorie depuis mars 2019 (cinq défenses victorieuses).

Champion intérimaire WBA en 2015, titre défendu contre le légendaire Shane Mosley (membre du Hall of Fame de la boxe), Avanesyan a ensuite échoué pour la ceinture "régulière" contre Lamont Peterson en 2017. Parmi ses trois défaites en carrière pro, on trouve aussi un revers par TKO début 2018 face au Lituanien Egidijus Kavaliauskas, lui-même mis TKO par… Crawford près de deux ans plus tard. Face à la chance de sa vie, le Russe donnera tout pour accrocher un tvriomphe qui changerait sa carrière. Mais Crawford semble trop fort, bien trop fort, pour chuter face à un tel profil. Si les dieux de la boxe aiment les fans, ce sera la dernière étape avant Spence et un choc XXL qui rappellera les plus belles heures du noble art. Mais gare à la chute sur la dernière marche. Il ne faudrait pas laisser Usyk seul dans sa quête.