Boxe: quatre combats, Whyte et Wilder… le promoteur de Joshua prépare son come-back

Une semaine après la nouvelle défaite de son protégé face à Oleksandr Usyk, le promoteur d’Anthony Joshua, Eddie Hearn, a détaillé son plan pour le retour du poids lourd sur le ring.

Dans l’entourage d’Anthony Joshua, il semblerait qu’on veuille tourner la page le plus vite possible. Même pas une semaine après la défaite aux points du Britannique face à l’Ukrainien Oleksandr Usyk pour les titres mondiaux WBA, IBF et WBO des poids lourds, son promoteur Eddie Hearn a déjà lancé l’opération reconquête des ceintures. Interrogé par DAZN Boxing, ce dernier a déclaré vouloir quatre combats pour son protégé d’ici la fin de l’année 2023.

Le promoteur historique de Joshua a même émis le souhait de le voir remonter sur le ring dès décembre ou janvier pour un combat de retour face à un adversaire du top 15 mondial. "Je vois le combat contre Dillian Whyte (actuel n°5 mondial) comme un combat que l’on doit vraiment faire. Je vois le combat contre Deontay Wilder (actuel n°4 mondial). Et j’ai aussi envie de le voir face à Tyson Fury (n°1 mondial, actuel détenteur du titre WBC), parce que ce serait un combat monumental."

Une défaite à effacer

Pour Joshua, il faudra déjà se remettre de sa défaite. Sur le ring, le poids lourd de 32 ans a semblé avoir beaucoup de mal à encaisser la défaite, samedi soir, jetant deux ceintures d’Usyk hors du ring avant de filer hors du ring. De retour devant les spectateurs quelques minutes plus tard, il s’était livré à un discours complètement décousu, mêlant injures, décryptage du combat et analyse de la crise en Ukraine. Un épisode qui n’a pas vraiment contribué à améliorer son image et qu’il aura à cœur de faire oublier très vite en cas de nouveau combat.

Dans la même soirée, Robert Garcia, entraineur de Joshua, est aussi revenu sur le troisième revers chez les professionnels de son boxeur. "Je pense qu’Usyk était mentalement plus fort, a-t-il analysé. Son cerveau lui a permis de renverser la tendance. Et je pense que le mental d’Anthony a été plus faible: alors qu’il aurait dû y aller encore plus fort, la fatigue lui a joué des tours. Au 10e et 11e round, il avait déjà perdu de sa tête. À ce moment-là, on espérait juste un coup décisif, un one-shot, parce qu’il était dominé."