Boxe: sur quelle chaine regarder le combat Fury-Wilder

Tyson Fury et Deontay Wilder se retrouvent pour la troisième fois dans la nuit de samedi à dimanche pour la ceinture WBC des lourds à la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Comme on se retrouve... Tyson Fury et Deontay Wilder ont rendez-vous pour la troisième fois en trois ans sur le ring ce samedi soir à Las Vegas. Après un nul controversé en décembre 2018 et une victoire sans appel du boxeur britannique en février 2020, la ceinture WBC des lourds du "Gypsy King" sera à nouveau en jeu à la T-Mobile Arena. Ce combat de boxe très attendu par les fans sera diffusé en direct sur Canal+ dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 3h matin. Le début du combat est attendu à 5h30.

Fury attendait Joshua

Cette trilogie, Deontay Wilder, invaincu en 42 combats jusqu'à ce que le Britannique le mette en échec puis le fasse tomber brutalement de son trône, a tout fait pour l'avoir et l'a obtenue. Alors que Tyson Fury se préparait à en découdre avec son compatriote Anthony Joshua (depuis déchu par l'Ukrainien Oleksandr Usyk) pour l'unification des titres, un juge indépendant a décidé en mai qu'il était contractuellement obligé d'affronter "The Bronze Bomber" une troisième fois.

Programmé fin juillet, ce rendez-vous a été reporté après que Fury a contracté le Covid-19. Deux mois et demi-plus tard, les deux rivaux vont donc enfin boxer à nouveau sur le ring du MGM Grand, où le Britannique avait corrigé Wilder en février 2020 au bout de sept rounds à sens unique.