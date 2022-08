Boxe: sur quelle chaîne suivre la revanche entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk

Détenteur des ceintures IBF-WBA et WBO, l'Ukrainien Oleksandr Usyk remet ses titres de champion du monde en jeu ce samedi, à partir de 22 heures, lors de la revanche contre le Britannique Anthony Joshua.

Deuxième affrontement attendu entre Anthony Joshua et Oleksandr Usyk. Le 25 septembre 2021, le Britannique, à domicile, avait été battu par l'Ukrainien. Cette fois, le combat entre les deux poids lourds aura lieu au King Abdullah Sports City de Jeddah en Arabie Saoudite

Le choc entre Joshua et Usyk sera disponible sur la plateforme DAZN, disponible sur abonnement. Aucune chaîne de télévision ne retransmettra par conséquent le combat où les ceintures IBF-WBA-WBO des lourds sont remises en jeu. Anthony Joshua (24-2, 22 KO; 32 ans) tentera de reconquérir ses ceintures face à un homme qui n'a jamais connu la défaite en pro (19-0, 13 KO; 35 ans).

A noter aussi que Mathieu Bauderlique remontera aussi sur le ring à Djeddah. Plein d’ambition, le Français affronte l’anglais Callum Smith en demi finale WBC des mi-lourds.

Un combat au nom du peuple ukrainien pour Usyk

La prestigieuse ceinture The Ring, tout juste abandonnée par Tyson Fury, sera aussi attribuée au vainqueur de cette revanche entre Joshua et Usyk , en forme de plus gros combat de l’année dans la catégorie reine. Mais pour l'Ukrainien, ce combat aura aussi une importance symbolique, quelques mois après l'invasion russe sur les terres de son pays.

"Il a pris sa décision dans ces circonstances après avoir reçu un soutien massif de ses compatriotes ukrainiens, explique Alexander Krassyuk, son co-promoteur. Il était en contact avec des officiels haut gradés de l’armée, il a rendu visite à des combattants blessés dans des hôpitaux, il a aussi parlé avec beaucoup de fans, et dans chaque conversation, on lui donnait de la bénédiction et du soutien pour prendre ce combat. Les gens voulaient qu’il combatte, qu’il gagne, que le drapeau ukrainien flotte dans l’air, que l’hymne ukrainien retentisse à travers la planète."

Déjà battu par le passé par Andy Ruiz, Anthony Joshua avait fini par récupérer ses ceintures en battant l'Américain, lors d'un combat déjà organisé en Arabie Saoudite. Depuis sa défaite contre Usyk, le Britannique a lui changé d'entraîneur et compte aborder cette revanche avec une tactique très différente.